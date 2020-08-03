Die Welt: из-за вывода американских войск из Германии проиграют все стороны

Дональд Трамп решил отомстить Берлину за несоблюдение договорённости с НАТО относительно расходов на оборону, поддержку «Северного потока — 2» и прочие проявления самостоятельности. Как пишет Die Welt, в результате вывода войск из Германии, который автор статьи называет «трансатлантической трагедией», проигравшими окажутся все стороны.

После нескольких лет критики из Вашингтона, которую в Берлине оставляли без внимания, Дональд Трамп решил действовать и объявил, что из Германии будут выведены почти 12 тыс. солдат армии США. Американский президент обосновал решение упорным нежеланием немцев вносить вклад в боеспособность НАТО, выполняя договорённость о военных расходах на уровне 2% от ВВП. Как пишет Die Welt, недовольство Трампа можно понять, но его аргумент не слишком убедителен, поскольку Бельгия и Италия тратят в процентном отношении еще меньше, чем Германия, поэтому речь идёт скорее о желании наказать немецкое правительство.

Как отмечает издание, вывод войск США отражает серьёзность конфликта Берлина и Вашингтона. Дональд Трамп сыграл при этом немаловажную роль, без конца предъявляя немцам претензии и демонстрируя своё недовольство политикой канцлера Ангелы Меркель. В то же время федеральное правительство в последние годы не делало никаких шагов навстречу Вашингтону, имея, однако, важные аргументы в свою пользу, в частности, в контексте военных расходов и строительства газопровода «Северный поток — 2».

По мнению автора материала, правящая коалиция своими действиями нанесла большой вред национальным интересам Германии. Она действует, игнорируя главное в германо-американских отношениях — асимметричное соотношении сил. Германия попросту больше зависит от США в вопросах европейской безопасности, чем США от Германии, поэтому просто игнорировать интересы США было плохой идеей.

В итоге проигравшими окажутся все. Вывод войск навредит интересам безопасности Европы, да и самих США, ведь сокращение военного присутствия американцев снизит сдерживающий эффект НАТО по отношению к России. Кроме того, Германия — главный логистический хаб при переброске войск в Восточную Европу в случае нападения со стороны России.

Кроме того, решение Трампа дорого обойдётся американским налогоплательщикам, поскольку Германия играет важную роль в логистике и при переброске войск на Ближний Восток и в Африку. Главное командование войск в Африке располагается в Штутгарте — и теперь его тоже придётся перенести в другое место.

«Трамп решил отомстить, отчего проигравшими окажутся все. Вот такая трансатлантическая трагедия», — заключает автор материала.