Die Welt: из-за вывода американских войск из Германии проиграют все стороны
После нескольких лет критики из Вашингтона, которую в Берлине оставляли без внимания, Дональд Трамп решил действовать и объявил, что из Германии будут выведены почти 12 тыс. солдат армии США. Американский президент обосновал решение упорным нежеланием немцев вносить вклад в боеспособность НАТО, выполняя договорённость о военных расходах на уровне 2% от ВВП. Как пишет Die Welt, недовольство Трампа можно понять, но его аргумент не слишком убедителен, поскольку Бельгия и Италия тратят в процентном отношении еще меньше, чем Германия, поэтому речь идёт скорее о желании наказать немецкое правительство.
Как отмечает издание, вывод войск США отражает серьёзность конфликта Берлина и Вашингтона. Дональд Трамп сыграл при этом немаловажную роль, без конца предъявляя немцам претензии и демонстрируя своё недовольство политикой канцлера Ангелы Меркель. В то же время федеральное правительство в последние годы не делало никаких шагов навстречу Вашингтону, имея, однако, важные аргументы в свою пользу, в частности, в контексте военных расходов и строительства газопровода «Северный поток — 2».
Ссылки по теме
-
BI: в холодной войне Запада с Россией и Китаем линия фронта проходит через Германию
-
Task and Purpose: коронавирус обнаружен уже на втором американском авианосце
-
WSJ: власти Италии отправят на Сицилию военных, чтобы не допустить побега мигрантов с карантина
-
Euronews: Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения с участием ВВС