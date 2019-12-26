AT: России не нравится «заимствование технологий» со стороны Пекина, но пока дружба важнее

Россия явно недовольна практикой Пекина по копированию технологий приобретённых у партнёров вооружений, пишет обозреватель Asia Times Дейв Макичук. Но несмотря на это, как утверждают эксперты, сегодня Москве выгоднее продолжать развивать военное сотрудничество с Китаем, а в текущих условиях она всё равно сможет сохранить технологическое преимущество.

«Дело даже не в том, что они копируют технологии… Дело в том, что они очень круто это делают», — так описывает обозреватель Asia Times Дейв Макичук возмущение России заимствованием её технологий Китаем.

Как напоминает журналист, российский государственный технологический гигант «Ростех» рассказал о многочисленных случаях несанкционированного копирования российской военной техники за рубежом. «Сложная ситуация с несанкционированным копированием нашей техники за рубежом: за последние 17 лет — более 500 случаев такого копирования. Только по Китаю: авиационные двигатели, самолёты компании «Сухой», палубные истребители, ЗРК, ПЗРК, аналоги «Панциря» — всё это копируется», — рассказал руководитель проектов по интеллектуальной собственности госкорпорации «Ростех» Евгений Ливадный.

«Редкая открытая демонстрация недовольства в отношениях Москвы и Пекина», — комментирует обозреватель Asia Times. И это в период активной торговли в сфере вооружений между двумя странами.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в период с 2014-го по 2018 год Россия была крупнейшим поставщиком военной техники для Китая и продала Пекину 70% импортированных вооружений, включая наиболее передовые вроде ЗРК С-400.

Макичук считает, что, несмотря на недовольство Москвы Пекином из-за кражи технологий, ожидать сокращения объёмов оборонных поставок не стоит. По мнению экспертов, по геополитическим и экономическим причинам России выгоднее продолжать торговлю и не заострять внимание на проблеме «заимствования» технологий.

Так, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов подчёркивает: «Всегда плохо, когда кто-то копирует ваши вооружения без разрешения. Но думаю, будет справедливо сказать, что пока Россия продолжает военное сотрудничество с Китаем, это для неё не так критично».

Автор статьи обращает внимание, что Пекин уже давно занимается «заимствованием» российских военных технологий. Ещё в 90-е Китай приобрёл истребители Су-27 и ЗРК С-300 — на их базе он создал собственные модели, истребитель J-11 и ракетный комплекс HQ-9.

По словам директора проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадима Козюлина, конечно, многим представителям российского оборонного сектора не нравится такое поведение Китая. И Москва уже предприняла ряд мер, препятствующих «заимствованию» её технологий. К примеру, она настаивает, чтобы Китай закупал вооружения большими партиями, а не несколькими единицами — верный признак того, что образцы могут попробовать скопировать. Кроме того, Россия требует, чтобы запрет заимствования был прописан в контрактах. Впрочем, как утверждает Козюлин, всё это разобраться с проблемой всё равно не помогло.

Тем не менее если в середине 2000-х из опасений кражи технологий продажи российских вооружений Китаю падали, то после начала украинского кризиса и усиления напряжённости между Москвой и Западом военное сотрудничество между Кремлём и Пекином вновь оживилось. По мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, сегодня для России китайские «заимствования» — цена, которую неизбежно приходится платить за сотрудничество с партнёром.

«Это общая проблема всех компаний, сотрудничающих с Китаем. Однако прецедентов, чтобы заимствование технологий кого-то заставило уйти с китайского рынка, самого выгодного рынка в мире, не было», — комментирует Кашин.

Также эксперт добавляет, что Россия не видит в копировании большой угрозы, поскольку оно нередко занимает не меньше времени, чем разработка новых технологий, а тем временем Москва может взять китайские деньги и инвестировать их в новые проекты. Таким образом Россия сможет сохранить своё технологическое преимущество.

Кроме того, отчасти опасения Москвы относительно вооружения Пекина развеялись благодаря углублению военного сотрудничества между странами. Как отмечает Кашин, Россия видит, что Китай сокращает сухопутные силы и укрепляет свой флот, а это свидетельствует о том, что военное усиление Поднебесной в первую очередь направлено против США и их союзников.

Впрочем, по мере укрепления китайского ВПК, по словам эксперта, предложить Пекину что-то новое становится всё сложнее, поэтому, возможно, в дальнейшем Россия будет делать упор на сферу совместных разработок.