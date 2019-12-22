Newsweek: Россия и Китай предпочитают военному союзу партнёрство «наивысшей стратегической ценности»

Россия и Китай, в отличие от стремящихся к созданию военных альянсов в Восточной Азии США, выбирают в пользу стратегического партнёрства. По мнению экспертов, ни одна из стран не готова поддержать другую в случае вступления одной из них в реальное вооружённое противостояние с третьей стороной.

Россия и Китай отвергают возможность создания официального военного альянса, несмотря на рост сотрудничества в целом ряде областей, сообщает Newsweek.



«У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать», — отметил российский лидер Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг в Москве, добавив, что считает контрпродуктивными попытки США создать нечто подобное в Восточной Азии.



При этом по словам Путина, Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, которая, как отмечается, носит исключительно оборонительный характер.



Уже на следующий день официальный представитеь МИДа Китая Генг Шуан подтвердил слова президента России. Политик указал на «высокую жизнеспособность и широкие перспективы» отношений двух стран.



«Комплексное российско-китайское стратегическое партнёрство в координации для новой эры стало примером нового типа отношений между крупными странами, характеризующегося высочайшей степенью взаимного доверия, высочайшим уровнем координации и наивысшей стратегической ценностью», — заявил Шуан.



Вместе с тем Newsweek отмечает, что совместная работа над системой предупреждения о ракетном нападении свидетельствует «о новой степени сотрудничества соседей», которые сумели преодолеть разногласия времён холодной войны.



Руководство обеих стран полагает, что именно США застряли в «менталитете холодной войны», образе мышления, который противоречит зарождающемуся многополярному миру.



Тем не менее, эксперты называют отношения Москвы и Пекина исключительно «браком по расчёту».



«С политической, и особенно с военной точки зрения, я бы сказал, что мы продвигаемся вперёд, но мы не союзники», — отметил в интервью Newsweek вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский.



По его словам, страны не готовы взять на себя обязательства в оказании друг другу военной поддержки. Так, Россия не хочет вмешиваться в территориальные конфликты Китая в прилегающих водах. Пекин, в свою очередь, не готов помочь Москве в случае возникновения конфликта с НАТО.



«Мы не союзники, но мы больше, чем просто стратегические партнёры», — вместе с тем заключил Бужинский.