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Les Echos: за поддержку по Ирану Польша получила от США военное подкрепление

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Вдобавок к 4 тыс. американских военных, которые сегодня находятся в Польше, на защиту от российской «угрозы» Вашингтон направит Варшаве дополнительные силы, сообщает Les Echos. По мнению издания, это «в какой-то мере победа» для Польши, которая давно мечтает о постоянной американской военной базе на своей территории.
Les Echos: за поддержку по Ирану Польша получила от США военное подкрепление
Reuters

Варшава, наконец, добилась того, чего хотела — хотя бы отчасти, пишет Les Echos. Посол США в Польше Джорджет Мосбакер заявила, что Вашингтон планирует увеличить свой военный контингент в стране, в которой на сегодня уже базируются 4 тыс. американских военных.

Пока посол не уточнила, ни сколько ещё солдат приедут в Польшу, ни когда. Но при этом дипломат отметила, что подкрепление будет «значительным».

Как подчёркивает издание, в какой-то мере это победа для Варшавы, которая уже несколько лет добивается создания постоянное военной базы США на своей территории. Польские власти даже объявили о готовности со своей стороны выделить $2 млн. на создание базы. Страна утверждает, что ей нужны дополнительные меры безопасности, потому что после российской «аннексии» Крыма она чувствует угрозу со стороны Москвы.

Это заявление было сделано вовремя проводимой в Польше международной конференции, целью которой было объявлено обеспечение «мирного и безопасного будущего на Ближнем Востоке». Впрочем, как отмечает францзское издание, некоторые наблюдатели окрестили это мероприятие «антииранским собранием».

Принимая активное участие в организации конференции, Варшава попыталась «задобрить» США, проявив с солидарность с Вашингтоном по иранскому вопросу. По мнению США, Тегеран оказывает «дестабилизирующее влияние» на Ближнем Востоке. Впрочем, большинство европейских стран, которые надеются возобновить контакты с Ираном, предпочли не появляться на мероприятии. Но Польша же сделала свой выбор, предпочтя и без того слабым отношениям с Тегераном усиление военной поддержки США, комментирует Les Echos.

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Les Echos Франция Европа
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