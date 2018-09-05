Глава Минобороны Германии: бундесвер выбрался из ямы, но впереди долгий подъём

Немецкая армия продолжает страдать от дефицитной экономики, сообщает Das Erste. Нехватка денег затрагивает все сферы её деятельности, но, как утверждает министр обороны Урсула фон дер Ляйен, бундесвер «немного выбрался из ямы». Впрочем, впереди его ждёт «долгий подъём», для преодоления которого понадобится больший военный бюджет. И соответствующие планы по его увеличению уже разработаны, отмечает немецкий телеканал.
Последствия дефицитной экономики годами проявляются не только на учениях бундесвера, но и во всех сферах его деятельности. Однако теперь с этим собираются разобраться. И уже есть конкретные цифры и планы, зафиксированные в письменной форме. Части документа, который Министерство обороны назвало «Профиль возможностей», будут опубликованы, другие — останутся засекреченными. Этот документ подготовит почву для модернизации бундесвера. При этом учитывается, что в будущем немецкая армия будет активнее задействована в защите страны и альянса.
Взгляд в будущее бундесвера, в 2031 год. Чем будут заниматься войска? Что им для этого нужно? Секретные планы детализированы в новом «Профиле возможностей». Во время летней поездки к ВМС в Паров министр обороны назвала два приоритетных направления для финансирования: личное обмундирование солдат и внедрение цифровых технологий.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии:Мы немного выбрались из ямы, но «Профиль возможностей» также показывает, что у нас впереди долгий подъём. Чтобы его преодолеть в ближайшие годы, понадобится сила, выносливость и достаточное количество финансовых средств.
Достаточное количество финансовых средств. В бюджет на 2019 год заложены расходы на оборону в размере 1,3% от ВВП. Это 43 миллиарда евро. К 2024 году немецкие власти хотят увеличить эту долю до 1,5%.
ХЕННИНГ ОТТЕ, представитель фракции ХДС/ХСС:Безопасность Германии стоит 60 миллиардов евро.
ТОБИАС ЛИНДНЕР, представитель фракции «Союз 90/Зелёные»:Реализация этого «Профиля возможностей» потребует дополнительных денег в довесок к тому увеличению бюджета, которое госпожа фон дер Ляйен уже получила. Реализовать его, сохранив положительное сальдо, будет невозможно.
В СДПГ предупреждают, что дополнительные миллиарды не гарантируют появления новых вертолётов, оружия и личного обмундирования.
ФРИТЦ ФЕЛЬГЕНТРОЙ, фракция СДПГ:В прошлом бундесверу никогда не удавалось целевым образом использовать предоставленные ему средства. Будет интересно посмотреть, будут ли эти амбициозные планы реализованы в соответствии с видением Министерства обороны.
Теоретические планы лежат на столе, теперь наступает более сложный этап — их реализация.
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