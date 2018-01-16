Aftonbladet: в диалоге с Москвой Стокгольму не нужно озираться на Америку

Возобновление диалога между КНДР и Южной Кореей показывает, насколько в современном мире важна дипломатия для решения кризисов, и шведам есть чему у них поучиться. Как пишет Aftonbladet, Стокгольму необходимо вести диалог с Москвой по политике безопасности, поскольку сторонники НАТО слепы к ядерной угрозе, которая нависла над человечеством.

Если верить обзору протокола парламентских слушаний, передовицам правоцентристских газет и ряду высказываний военных экспертов, то для Швеции нет опаснее угрозы, чем Владимир Путин. Как пишет Aftonbladet, в то же время сегодня контакты между Стокгольмом и Москвой минимальны, а международные дебаты по политике безопасности сейчас выглядят иначе как в том, что касается отношения к Москве, так и в темах, связанных с глобальной безопасностью.

Как пишет издание, многое обусловлено тем, что Дональд Трамп со своим нетерпимым и националистическим лозунгом «Америка прежде всего» ведёт «военизированную внешнюю политику и презирает дипломатию и принцип многосторонности отношений».

В свежем рейтинге десяти самых опасных конфликтов мира, опубликованном ведущим аналитическим центром «Международная кризисная группа», Россия находится лишь на девятом месте. Гораздо более опасными аналитический центр считает следующие кризисы: ядерная угроза на Корейском полуострове, за которой следует соперничество между США с Саудовской Аравией и Ираном, затем — невзгоды народа рохинья в Мьянме, гуманитарная катастрофа в Йемене, бесконечная война в Афганистане, неопределённое будущее Сирии, нарастающая нестабильность в странах Сахеля, военные действия в Демократической Республике Конго, ситуация на Украине и разложение демократии в Венесуэле.

Как считает автор статьи, шведам нужно получше изучить способы решения кризисов и дипломатию, которая применяется сейчас в отношении самых опасных конфликтов в мире. И положительным примером является ситуация на Корейском полуострове. Север предложил «решать межкорейские вопросы посредством диалога и переговоров, чтобы достигнуть согласия и мира». Юг хочет видеть общую олимпийскую делегацию на открытии и закрытии Игр, а также инициировать процесс воссоединения семей.

«Корейцы по обе стороны границы, похоже, добились определённого прогресса, в то время как разжигатели войн в Вашингтоне не хотят видеть, что самые заинтересованные из сторон могут добиться результата и самостоятельно. Почему у нас нет активного серьёзного диалога по политике безопасности с Россией, притом что он имелся даже во время холодной войны? Неужели наши отношения с одним из самых опасных лидеров в мире так важны, а сторонники НАТО в своём энтузиазме настолько слепы к ядерной угрозе и самому нашему существованию, что мы должны продолжать трусливо молчать в это опасное время?» — задаётся вопросом шведское издание.