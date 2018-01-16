Aftonbladet: в диалоге с Москвой Стокгольму не нужно озираться на Америку

Возобновление диалога между КНДР и Южной Кореей показывает, насколько в современном мире важна дипломатия для решения кризисов, и шведам есть чему у них поучиться. Как пишет Aftonbladet, Стокгольму необходимо вести диалог с Москвой по политике безопасности, поскольку сторонники НАТО слепы к ядерной угрозе, которая нависла над человечеством.
Если верить обзору протокола парламентских слушаний, передовицам правоцентристских газет и ряду высказываний военных экспертов, то для Швеции нет опаснее угрозы, чем Владимир Путин. Как пишет Aftonbladet, в то же время сегодня контакты между Стокгольмом и Москвой минимальны, а международные дебаты по политике безопасности сейчас выглядят иначе как в том, что касается отношения к Москве, так и в темах, связанных с глобальной безопасностью.
Как пишет издание, многое обусловлено тем, что Дональд Трамп со своим нетерпимым и националистическим лозунгом «Америка прежде всего» ведёт «военизированную внешнюю политику и презирает дипломатию и принцип многосторонности отношений».
В свежем рейтинге десяти самых опасных конфликтов мира, опубликованном ведущим аналитическим центром «Международная кризисная группа», Россия находится лишь на девятом месте. Гораздо более опасными аналитический центр считает следующие кризисы: ядерная угроза на Корейском полуострове, за которой следует соперничество между США с Саудовской Аравией и Ираном, затем — невзгоды народа рохинья в Мьянме, гуманитарная катастрофа в Йемене, бесконечная война в Афганистане, неопределённое будущее Сирии, нарастающая нестабильность в странах Сахеля, военные действия в Демократической Республике Конго, ситуация на Украине и разложение демократии в Венесуэле.
Как считает автор статьи, шведам нужно получше изучить способы решения кризисов и дипломатию, которая применяется сейчас в отношении самых опасных конфликтов в мире. И положительным примером является ситуация на Корейском полуострове. Север предложил «решать межкорейские вопросы посредством диалога и переговоров, чтобы достигнуть согласия и мира». Юг хочет видеть общую олимпийскую делегацию на открытии и закрытии Игр, а также инициировать процесс воссоединения семей.
«Корейцы по обе стороны границы, похоже, добились определённого прогресса, в то время как разжигатели войн в Вашингтоне не хотят видеть, что самые заинтересованные из сторон могут добиться результата и самостоятельно. Почему у нас нет активного серьёзного диалога по политике безопасности с Россией, притом что он имелся даже во время холодной войны? Неужели наши отношения с одним из самых опасных лидеров в мире так важны, а сторонники НАТО в своём энтузиазме настолько слепы к ядерной угрозе и самому нашему существованию, что мы должны продолжать трусливо молчать в это опасное время?» — задаётся вопросом шведское издание.
Экипажи штурмовиков Су-25 и вертолётов Ми-8 уничтожили колонну бронетехники условного противника на полигоне Эдельвейс в Киргизии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).
В мексиканском муниципалитете Тулансинго трёх человек, которых заподозрили в ограблении жилого дома, растерзала толпа, сообщает издание El Sol de Tulancingo со ссылкой на генерального прокурора штата Идальго.
Ветеран США Уильям Клайд Аллен, направивший письма с касторовыми семенами в Белый дом и Пентагон, заявил, что также направил аналогичные послания президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает Deseret News Utah со ссылкой на документы суда.
Рабочие, пострадавшие при обрушении строительных лесов на западе Москвы, находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Руководитель федерального ожогового центра при Приволжском исследовательском медицинском университете Игорь Арефьев оценил состояние детей, пострадавших при взрыве в спортзале, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы медуниверситета Алексея Никонова.
Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что готов разрешить Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает Bloomberg.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, о состоянии здоровья сына после официального взвешивания накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT поделился мнением о том, что Евросоюз планирует 15 октября одобрить новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
Мастер спорта по боксу и спортивный комментатор Эльдар Кенкерли прокомментировал грядущий поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT решение стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций за распространение и применение химического оружия.
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Брендон Дженнингс восхитился позицией главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича в вопросе, связанном с протестами американских спортсменов против политики Трампа.
Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции израильской армии заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить истребители F-35.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал в беседе с RT решение глав МИД стран — членов Евросоюза одобрить 15 октября новый механизм введения санкций в связи с распространением и применением химического оружия.
Руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин в беседе с Nation News оценил сообщение о том, что Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».