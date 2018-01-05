Глава службы безопасности Швеции: Россия — главная угроза для нашей страны

Россия представляет собой «самую большую угрозу» для Швеции в плане «иностранного вмешательства», заявил в интервью BBC руководитель Службы государственной безопасности Швеции Андерс Торнберг. По мнению экспертов, акты «запугивания, кибератаки и фейковые новости» со стороны Москвы вызваны планами Стокгольма по вступлению в НАТО, отмечает BBC.

«Самая большая угроза в плане иностранного вмешательства в политику — это Россия», — заявил глава службы безопасности Швеции Андерс Торнберг. По мнению экспертов, «целью атак России» Швеция стала из-за возможного вступления страны в НАТО, пишет журналист BBC Гордон Корера. Три года назад российская подлодка появилась в шведских водах, что, по словам шведских экспертов, было «частью плана по запугиванию, шпионажу и вмешательству».

Как отметил Торнберг, особое беспокойство у него вызывает «решимость России идти на риск и её долгосрочная стратегия». Одним из примеров «дезинформации» может служить письмо о военных сделках с Украиной с подделанной подписью министра обороны, или «фейковая новость» о том, что бывший министр организовывает группу по борьбе с евроскептиками. Цель «дезинформации» заключается в том, чтобы создать раскол и понизить уровень доверия и надёжности.

Наряду с Россией «шпионаж и кибератаки» против Швеции совершает и Китай, подчеркнул Торнберг. Шведское общество пытается бороться с «дезинформацией», например, шведские СМИ осуществляют независимую проверку фактов, а правительство намерено обучать детей в школах «определять фейковые новости».

«Я думаю, для нас важно, чтобы служба безопасности информировала общество о картине угрозы, поэтому мы прикладываем для этого много усилий», — заявил Торнберг. «Наш первый твит в Twitter звучал так: «Мы в Twitter из соображений безопасности. Следуйте за нами, потому что мы следуем за вами», — подытожил шведский чиновник.