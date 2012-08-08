Адвокаты Pussy Riot не ждут, что девушек оправдают

Суд над Pussy Riot подходит к концу, и в следующую пятницу судья огласит вердикт. Адвокаты девушек практически уверены в обвинительном приговоре, главное, что их беспокоит: насколько жестким будет наказание, которое понесут участницы скандально известной панк-группы.

Итак, трое участниц российской панк-группы высказались в суде. Теперь они будут ждать, пока им скажут, сядут ли они в тюрьму за свой шумный протест в уважаемой церкви. К суду над ними приковано большое внимание. Корреспондент CNN Фил Блэк следил для нас за процессом в Москве.

Расскажите нам немного о вердикте и о том, что удалось узнать о процессе.

ФИЛ БЛЭК, корреспондент CNN: Процесс длится уже больше недели. На мой взгляд, по меркам большинства уголовных процессов, этот суд носил несколько хаотичный характер. Защита и обвинение выступили с заключительными речами, и судья отложила принятие решения до следующей пятницы – именно тогда будет оглашен приговор и мера наказания.



Три девушки признали, что в конце февраля действительно принимали участие в акции в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда они вошли в собор и надели отличительные знаки этой группы – разноцветные маски-балаклавы. После чего выступили, как они это сами назвали, с «панк-молебном», в котором призвали Богородицу избавить Россию от Владимира Путина и его правления.



Спустя несколько дней после этого их арестовали. С тех самых пор они находятся в тюрьме. И, как я уже сказал, судебный процесс начался лишь…чуть больше недели назад. Судебные слушания были очень продолжительными по времени: они начинались ранним утром и продолжались вплоть до позднего вечера.



Девушкам предъявили официальные обвинения в хулиганстве: им грозит до 7 лет лишения свободы, ведь прокурор во многом апеллирует к тому, что девушки якобы нанесли оскорбление православной церкви и ее приверженцам.



Были представлены многочисленные свидетели, которые заявили, что выступление причинило им моральный вред. В ходе этого процесса довольно часто произносилось слово «богохульство», что, по мнению наблюдателей, довольно интересно, ведь Россия официально – в соответствии с ее Конституцией – является светским государством.



Защита девушек признает, что они были в храме, выступали в нем, однако сами участницы группы заявили, что не хотели никого оскорбить и попросили за это прощения. Однако прощения они попросили не за само выступление, ведь, по их словам, в нем не было ничего преступного – оно было политически мотивированным, и не было вызвано ненавистью к Русской православной церкви, как считает обвинение.

На протяжении этого довольно хаотичного процесса было много перебранок между адвокатами девушек и судьей. Сторона защиты несколько раз требовала отвода судьи, я думаю, раз восемь на протяжении процесса, потому что, они говорили, судья постоянно нарушает законы, законные процедуры этой страны. И позиция защиты очень ясна: они не ожидают, что девушек на следующей неделе оправдают. Единственный вопрос на данный момент: насколько жестким будет наказание.

Это понятно. Если я не ошибаюсь, Мадонна посетила Россию в рамках своего турне и поддержала девушек, и это также вызвало беспокойство.

ФИЛ БЛЭК: Мадонна стала очередным международным музыкальным исполнителем, который вдруг вмешался в это дело и поддержал девушек. И по этой причине девушки говорят, что они не волнуются, они не сожалеют о том, что сделали, даже если в итоге они попадут в тюрьму.

Но во время своего московского концерта вчера вечером Мадонна сказала, что, по ее мнению, эти девушки совершили смелый поступок, они уже понесли наказание, и она просит дать им свободу.

Как я сказал, она лишь одна из многих, кто вдруг выразил им свою поддержку. Сторонникам девушек, их семьям было очень приятно услышать от Мадонны такое. И более того, она надела одну из знаменитых масок-балаклав и исполнила одну из самых культовых своих песен – Like a Virgin. Повлияет ли это на что-нибудь, мы увидим на следующей неделе.