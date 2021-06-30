«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020

Болельщики разных сборных могут дружить, даже если между их странами есть политические разногласия. Об этом в интервью RT заявил россиянин Денис Смоленский, избитый за то, что он принёс флаг РФ на матч Евро-2020 между Украиной и Швецией. Его друг Сергей Толкач отметил, что они не собирались устраивать провокацию, а лишь хотели посмотреть футбол и вместе поболеть за украинскую команду.

Болельщики разных сборных могут дружить, даже если между их странами есть политические разногласия. Об этом в интервью RT заявил россиянин Денис Смоленский, избитый за то, что он принёс флаг РФ на матч Евро-2020 между Украиной и Швецией. Его друг Сергей Толкач отметил, что они не собирались устраивать провокацию, а лишь хотели посмотреть футбол и вместе поболеть за украинскую команду.

«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»

Для уроженца России Дениса Смоленского поход на матч Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020 закончился разбитой бровью, разорванной футболкой и потерянными личными вещами. В интервью RT он рассказал, что осознавал проблемы, с которыми мог столкнуться на стадионе, но при этом он не хотел пропустить матч с участием родной сборной своего лучшего друга.

— Можете рассказать подробности произошедшего?

— Жалко, конечно, что так произошло некрасиво. Мы поехали посмотреть футбол, не хотели никаких проблем. Мой лучший друг Сергей — с Украины, а другой лучший друг, Адам, — из Польши. Политика — это политика, а футбол — совсем другая игра. Мы хотели показать, что можно мирно смотреть футбол, но так не оказалось.

— Как вы решили пойти все вместе на футбол, будучи болельщиками из разных стран?

— Мы на самом деле лучшие друзья из стран, которые, может быть, в нормальной жизни не стали бы дружить из-за политики. Но мы купили билеты, потому что этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. Мы просто хотели поехать на футбол. Польша была на чемпионате Европы, но проиграла, Россия тоже проиграла, остались только украинцы. Для Сергея это была первая игра, хотели просто мирно посмотреть. Провокации не было, даже не планировали. Понимаю, что могли быть какие-то проблемы, но об этом не хотели думать. Думали, что всё будет нормально.

— Но всё-таки вы хотели дать некое послание, что болельщики из разных стран могут дружить?

— Конечно.

— Вы будете добиваться продолжения дела?

— Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом.

— Как сильно вы пострадали?

— Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место.

— Другие матчи Евро-2020 собираетесь посетить?

— Нет, к сожалению, других игр в Глазго больше не будет, и к тому же нам нужно работать. Это был наш единственный выход на футбол в этом году.

— Как давно вы дружите с Сергеем? И чем занимаетесь?

— Мы знакомы с пяти лет, то есть уже почти 20 лет. Я продаю дома на колёсах, в Шотландии и вообще в Великобритании они многим нравятся.

«Тут был строго футбол»

Сергей Толкач был на трибуне «Хэмпден Парка» вместе со Смоленским и помогал ему отбиваться от напавшего фаната. Украинский болельщик рассказал, что переживает за сборные России и Польши так же, как за свою, и для него нет разницы, в какой форме их поддерживать.

— Как давно вы знаете Дениса?

— С пяти лет, уже долго дружим. Мы вместе выросли в Шотландии, ходили здесь в школу. Мои родители переехали, я это плохо помню, потому что мне тогда было года четыре. Точно так же и Денис переехал. По сути, мы шотландцы. Мы живём в одном городе Аймуте, на одной улице.

— Пропустить матч Украины, который проходит в Глазго, никак не могли?

— Конечно, как его можно пропустить? Я болею за Украину, у меня там семья, бабушки, дедушки, я сам оттуда родом. А Денис из России, из Тулы.

— Как возникла идея поехать на матч? Часто можно слышать, что якобы это была спланированная акция…

— Тут был строго футбол. Конечно, мы и предположить не могли, что всё так разовьётся. Мы узнали, что будет матч в Глазго, решили все собраться. У нас такая дружба, что когда одна команда играет, то болеем за неё. Если играет Польша, то болеем за Польшу, если Россия, то за Россию. Как раз играла Украина, и мы решили все вместе взять и поехать, каждый в своих цветах, чтобы показать людям, что Польша и Россия могут болеть за Украину. Про проблемы Польши и Украины я не знаю.

— Что произошло на стадионе?

— Мы попали в украинский сектор. Помню только, что пара людей подошли, начали возникать, мол, почему в украинском секторе с российским флагом. Старались объяснить, что мы болеем за одну и ту же команду, что какая разница, в какие цвета одеты. Но, как я понял, те люди были подвыпившие. Всё произошло очень быстро, в самом начале матча. Мы остались, нам дали другие места, мы подвинулись и стали смотреть дальше. Пара людей нам что-то говорили, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас. Того, кто с кулаками, полиция потом забрала со стадиона.

— С какими ощущениями потом досматривали матч?

— Хватает одного человека, чтобы всё испортить. Я не хотел, чтобы он испортил всю атмосферу. Это надо как-то просто перебороть и жить дальше. Мы не сдались.

— Вы будете добиваться какого-то наказания для нападавшего?

— Честно говоря, я вникать в это не буду. Может, Денис будет. Я просто старался разнять их. Больше всего пострадал Денис, ему надо задать этот вопрос.