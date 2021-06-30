Главная Новости Сборные Календарь Результаты Стадионы Статистика
 | 
30 июня

ЭКСКЛЮЗИВ RT

«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
Болельщики разных сборных могут дружить, даже если между их странами есть политические разногласия. Об этом в интервью RT заявил россиянин Денис Смоленский, избитый за то, что он принёс флаг РФ на матч Евро-2020 между Украиной и Швецией. Его друг Сергей Толкач отметил, что они не собирались устраивать провокацию, а лишь хотели посмотреть футбол и вместе поболеть за украинскую команду.
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
  • Reuters
  • © Robert Perry
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
  • Reuters
  • © Robert Perry
Болельщики разных сборных могут дружить, даже если между их странами есть политические разногласия. Об этом в интервью RT заявил россиянин Денис Смоленский, избитый за то, что он принёс флаг РФ на матч Евро-2020 между Украиной и Швецией. Его друг Сергей Толкач отметил, что они не собирались устраивать провокацию, а лишь хотели посмотреть футбол и вместе поболеть за украинскую команду.

«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»

 

Для уроженца России Дениса Смоленского поход на матч Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020 закончился разбитой бровью, разорванной футболкой и потерянными личными вещами. В интервью RT он рассказал, что осознавал проблемы, с которыми мог столкнуться на стадионе, но при этом он не хотел пропустить матч с участием родной сборной своего лучшего друга.

— Можете рассказать подробности произошедшего?

— Жалко, конечно, что так произошло некрасиво. Мы поехали посмотреть футбол, не хотели никаких проблем. Мой лучший друг Сергей — с Украины, а другой лучший друг, Адам, — из Польши. Политика — это политика, а футбол — совсем другая игра. Мы хотели показать, что можно мирно смотреть футбол, но так не оказалось.

Также по теме
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
Российский болельщик Денис Смоленский подвергся нападению во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Швецией в...

— Как вы решили пойти все вместе на футбол, будучи болельщиками из разных стран?

— Мы на самом деле лучшие друзья из стран, которые, может быть, в нормальной жизни не стали бы дружить из-за политики. Но мы купили билеты, потому что этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. Мы просто хотели поехать на футбол. Польша была на чемпионате Европы, но проиграла, Россия тоже проиграла, остались только украинцы. Для Сергея это была первая игра, хотели просто мирно посмотреть. Провокации не было, даже не планировали. Понимаю, что могли быть какие-то проблемы, но об этом не хотели думать. Думали, что всё будет нормально.

— Но всё-таки вы хотели дать некое послание, что болельщики из разных стран могут дружить?

— Конечно.

— Вы будете добиваться продолжения дела?

— Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом.

— Как сильно вы пострадали?

— Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место.

— Другие матчи Евро-2020 собираетесь посетить?

— Нет, к сожалению, других игр в Глазго больше не будет, и к тому же нам нужно работать. Это был наш единственный выход на футбол в этом году.

— Как давно вы дружите с Сергеем? И чем занимаетесь?

— Мы знакомы с пяти лет, то есть уже почти 20 лет. Я продаю дома на колёсах, в Шотландии и вообще в Великобритании они многим нравятся.

«Тут был строго футбол»

 

Сергей Толкач был на трибуне «Хэмпден Парка» вместе со Смоленским и помогал ему отбиваться от напавшего фаната. Украинский болельщик рассказал, что переживает за сборные России и Польши так же, как за свою, и для него нет разницы, в какой форме их поддерживать.

— Как давно вы знаете Дениса?

— С пяти лет, уже долго дружим. Мы вместе выросли в Шотландии, ходили здесь в школу. Мои родители переехали, я это плохо помню, потому что мне тогда было года четыре. Точно так же и Денис переехал. По сути, мы шотландцы. Мы живём в одном городе Аймуте, на одной улице.

Также по теме
Футболист сборной Украины Илья Забарный «Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
Победа сборной Украины над командой Швеции стала одним из самых ярких событий 1/8 финала чемпионата Европы. Президент Украины Владимир...

— Пропустить матч Украины, который проходит в Глазго, никак не могли?

— Конечно, как его можно пропустить? Я болею за Украину, у меня там семья, бабушки, дедушки, я сам оттуда родом. А Денис из России, из Тулы.

— Как возникла идея поехать на матч? Часто можно слышать, что якобы это была спланированная акция…

— Тут был строго футбол. Конечно, мы и предположить не могли, что всё так разовьётся. Мы узнали, что будет матч в Глазго, решили все собраться. У нас такая дружба, что когда одна команда играет, то болеем за неё. Если играет Польша, то болеем за Польшу, если Россия, то за Россию. Как раз играла Украина, и мы решили все вместе взять и поехать, каждый в своих цветах, чтобы показать людям, что Польша и Россия могут болеть за Украину. Про проблемы Польши и Украины я не знаю.

— Что произошло на стадионе?

— Мы попали в украинский сектор. Помню только, что пара людей подошли, начали возникать, мол, почему в украинском секторе с российским флагом. Старались объяснить, что мы болеем за одну и ту же команду, что какая разница, в какие цвета одеты. Но, как я понял, те люди были подвыпившие. Всё произошло очень быстро, в самом начале матча. Мы остались, нам дали другие места, мы подвинулись и стали смотреть дальше. Пара людей нам что-то говорили, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас. Того, кто с кулаками, полиция потом забрала со стадиона.

— С какими ощущениями потом досматривали матч?

— Хватает одного человека, чтобы всё испортить. Я не хотел, чтобы он испортил всю атмосферу. Это надо как-то просто перебороть и жить дальше. Мы не сдались.

— Вы будете добиваться какого-то наказания для нападавшего?

— Честно говоря, я вникать в это не буду. Может, Денис будет. Я просто старался разнять их. Больше всего пострадал Денис, ему надо задать этот вопрос.

Новости smi2.ru
Загрузка...

Читайте также

23:11 | 30 июня
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
22:12 | 30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
19:55 | 30 июня
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
12:12 | 30 июня
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020
01:56 | 30 июня
За мгновения до свистка: Украина вырвала победу у Швеции в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Евро-2020
00:37 | 30 июня
Первая победа в плей-офф: Украина обыграла Швецию в овертайме 1/8 финала Евро-2020
23:16 | 29 июня
Британская классика: как голы Стерлинга и Кейна помогли Англии победить Германию в 1/8 финала Евро-2020
20:54 | 29 июня
Впервые с 1966 года: Англия обыграла Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
09:01 | 29 июня
«Есть все шансы пройти Швецию»: Сёмин о сборной Украины на Евро-2020, мастерстве Шевченко и слабой игре Зинченко
01:53 | 29 июня
Невероятная развязка: Франция упустила преимущество в два мяча и уступила Швейцарии в серии пенальти на Евро-2020
00:45 | 29 июня
Первая победа за 29 лет: Швейцария по пенальти обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
22:51 | 28 июня
Голевое пиршество: Хорватия отыгралась с 1:3, но уступила Испании в дополнительное время на Евро-2020
21:36 | 28 июня
Невероятный матч: Испания обыграла Хорватию в дополнительное время в 1/8 финала
15:42 | 28 июня
«Гордость и надежда российского футбола»: судейство Карасёва в матче Евро-2020 Нидерланды — Чехия не вызвало нареканий
00:41 | 28 июня
Чудо-гол Азара, травма Де Брёйне и 24 удара по воротам Куртуа: как Бельгия победила Португалию в 1/8 финала Евро-2020
23:55 | 27 июня
Вылет чемпионов: Бельгия обыграла Португалию в 1/8 финала Евро-2020
21:26 | 27 июня
Русский след: Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро-2020
20:55 | 27 июня
Первая сенсация плей-офф: Нидерланды в меньшинстве проиграли Чехии в 1/8 финала Евро-2020
01:10 | 27 июня
Удачные замены: как Италия в дополнительное время вырвала победу у Австрии на Евро-2020
00:41 | 27 июня
Три гола в овертайме: Италия обыграла Австрию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:32 | 26 июня
По нарастающей: Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020
21:00 | 26 июня
Разгром в Амстердаме: Дания забила Уэльсу четыре безответных мяча в 1/8 финала Евро-2020
01:13 | 26 июня
Засуха Мбаппе, дебют Шевченко и дуэль Саутгейта с Лёвом: за чем следить в заключительных матчах 1/8 финала Евро-2020
22:17 | 25 июня
Сухая серия Италии и дуэль Роналду с Лукаку: за чем следить в стартовых матчах 1/8 финала Евро-2020
18:29 | 25 июня
Выстрел Шика с центра поля, «рыбка» Салаи и тривела Модрича: лучшие голы группового этапа Евро-2020
08:54 | 25 июня
«Четвертьфинал вполне возможен»: сколько матчей получит арбитр Карасёв в плей-офф Евро-2020
01:04 | 25 июня
Снижение конкуренции и посещаемости: почему идея с 24 командами на Евро пока не оправдывает себя
20:06 | 24 июня
«Не вызовет ничего, кроме раздражения»: что эксперты думают об идее проведения товарищеского матча Россия — Украина
16:02 | 24 июня
«Только новый турнир может это исправить»: справедливо ли футболистам напоминают о зарплатах после неудач сборной России
12:47 | 24 июня
Нидерландский латераль, шведский плеймейкер, валлийский вратарь: символическая сборная группового этапа Евро-2020
09:21 | 24 июня
«Запрос был политическим»: что известно о запрете УЕФА подсветить «Альянц Арену» в радужные цвета
01:22 | 24 июня
Дубль Роналду с пенальти, два гола Бензема и сейв Патрисиу: как Франция и Португалия сыграли вничью на Евро-2020
00:54 | 24 июня
Триллер в Мюнхене: Германия сыграла вничью с Венгрией и вышла в 1/8 финала Евро-2020
23:59 | 23 июня
Ничья в ремейке финала: Португалия разошлась миром с Францией на групповом этапе Евро-2020
23:13 | 23 июня
Эпичная развязка: как Швеция вырвала первое место в группе у Испании на Евро-2020
21:02 | 23 июня
Первая победа «красной фурии»: Испания забила пять мячей Словакии и вышла в 1/8 финала Евро-2020
17:41 | 23 июня
«Сборной не хватило внутренней конкуренции»: Малафеев об ошибках Сафонова, критике Зобнина и незаменимости Дзюбы
11:32 | 23 июня
Движение вверх: почему для реформы в футболе России нужно взять пример с Дании
08:54 | 23 июня
«Глупее не придумаешь»: в России оценили призыв украинского депутата перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга
01:29 | 23 июня
Гол Модрича и удар головой Стерлинга: как Хорватия обошла Чехию, а Англия заняла первое место в группе D на Евро
23:11 | 30 июня
«Флага больше нет, ушанка пропала»: избитый российский болельщик и его украинский друг о нападении на матче Евро-2020
22:12 | 30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
19:55 | 30 июня
Камбэки, ошибки и 29 голов: как первый раунд плей-офф Евро-2020 стал лучшим в истории
12:12 | 30 июня
«Сразу видно, что бились до последнего»: как отреагировали на выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020

© Автономная некоммерческая организация
«ТВ-Новости»
2005—2020.
Все права защищены.