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30 июня
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
Российский болельщик Денис Смоленский подвергся нападению во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Швецией в Глазго. Неизвестные разбили ему бровь, порвали футболку и отняли флаг. По словам пострадавшего, он с друзьями с Украины и из Польши хотел показать, что «можно мирно смотреть футбол», но этого сделать не удалось.
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
  • Reuters
  • © Robert Perry
«Хотели показать, что можно мирно смотреть футбол»: что известно о нападении на россиянина в ходе матча Украина — Швеция
  • Reuters
  • © Robert Perry
Российский болельщик Денис Смоленский подвергся нападению во время матча чемпионата Европы по футболу между Украиной и Швецией в Глазго. Неизвестные разбили ему бровь, порвали футболку и отняли флаг. По словам пострадавшего, он с друзьями с Украины и из Польши хотел показать, что «можно мирно смотреть футбол», но этого сделать не удалось.

Матч сборных Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020 запомнился не только невероятной победой подопечных Андрея Шевченко, добытой в самой концовке дополнительного времени, но и неоднозначными событиями, которые происходили на трибунах «Хэмпден Парка» в Глазго. На игру пришёл российский болельщик Денис Смоленский, чтобы поддержать соседнюю страну, однако его избил фанат украинской команды и отнял у него флаг.

Во время матча пользователи интернета обратили внимание на то, что среди нескольких тысяч зрителей оказался и один мужчина, которого по внешнему виду можно было назвать поклонником сборной России. Его фото вместе с другом с Украины стало распространяться по сети, и снимок даже выложил один из официальных аккаунтов Евро-2020.

Этот снимок вполне мог бы стать украшением всего турнира и символом дружбы, которую проповедует футбол. Но такое её проявление понравилось не всем присутствовавшим на трибунах. Как выяснилось позже, ещё до начала матча на Смоленского было совершено нападение. Неизвестные порвали ему футболку, отобрали флаг и сбили с головы шапку-ушанку. Судя по видео, которое выложили очевидцы, нападавших было как минимум двое. Друзья россиянина, среди которых был и фанат сборной Польши, сумели отбить своего товарища и предотвратить более тяжёлые последствия.

Перед игрой Смоленский успел дать интервью украинскому YouTube-каналу «Бомбардир».

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«Конечно, за Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России... Украина — это тоже моя страна. Как остановить войну? Никто не знает. Украина, Россия, Польша — мы все вместе, посмотрите на нас», — сказал россиянин.

Его украинский друг, представившийся Сергеем Толкачом, сказал, что поддерживает свою сборную точно так же, как и российскую. Он призвал народы двух стран забыть о разногласиях.

«Он болеет за Россию, я болею за Россию. Я болею за Украину, он болеет за Украину. Нам нужно дружить, а не в войны играть, так считаю... Надо, как говорил кот Леопольд, жить дружно», — сказал в том же интервью Толкач.

Позднее, уже после драки, Смоленский рассказал подробности инцидента. По его словам, он просто хотел посмотреть с друзьями футбол и не думал о политике.

«Жалко, конечно, что так произошло некрасиво. Мы поехали посмотреть футбол, не хотели никаких проблем. Мой лучший друг Сергей — с Украины, а другой лучший друг, Адам, — из Польши. Политика — это политика, а футбол — совсем другая игра. Мы хотели показать, что можно мирно смотреть футбол, но так не оказалось. Того, кто напал, арестовали. Я ещё не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом. Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью «Украина», я надел её. Полиция нас пересадила в другое место», — сказал Смоленский в интервью RT.

В оргкомитете Евро-2020 в Глазго не смогли подтвердить арест буйных болельщиков. Руководитель проекта Джоанн Депонио лишь отметила, что случай с нападением изучается, и посоветовала обратиться в полицию Шотландии за комментариями.

На скандальный эпизод отреагировали также в посольстве России в Великобритании. В дипмиссии отметили, что пострадавший болельщик не обращался за помощью.

«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства, ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», — сообщило посольство РБК.

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В Государственной думе призвали найти правонарушителей и наказать их. Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв удивился тому, что служба безопасности на стадионе не смогла вмешаться в конфликт и задержать напавших.

«Вместо того, чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму... Это лишь портит праздник. Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц — при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировали служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца», — сказал Свищёв «Чемпионату».

Интересно, что пока на трибунах «Хэмпден Парка» происходила потасовка, в России любители футбола искренне радовались успеху соседей. Несмотря на то что игра затянулась и закончилась далеко за полночь, в Санкт-Петербурге посетители фан-зоны продолжали смотреть трансляцию и встретили победный гол Артёма Довбика овацией и скандированием «Украина! Украина!».

Новости smi2.ru
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