Состояние Де Брёйне и Азара, конфликт Мбаппе и Жиру: что обсуждают перед началом Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне заявил, что не сможет принять участие в матче с Россией из-за травмы лица. В стане действующих чемпионов мира французов разгорелся конфликт между Оливье Жиру и Килианом Мбаппе. А хорваты, усилившие тренерский штаб наставником ЦСКА Ивицей Оличем, отказались вставать на колено перед встречей с Англией. Чем живут сильнейшие команды континента в преддверии Евро-2020 — в материале RT.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне заявил, что не сможет принять участие в матче с Россией из-за травмы лица. В стане действующих чемпионов мира французов разгорелся конфликт между Оливье Жиру и Килианом Мбаппе. А хорваты, усилившие тренерский штаб наставником ЦСКА Ивицей Оличем, отказались вставать на колено перед встречей с Англией. Чем живут сильнейшие команды континента в преддверии Евро-2020 — в материале RT.

Италия

Сборная Италии в преддверии стартового матча Евро-2020 с Турцией понесла очередную потерю. Травму на тренировке получил полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Местная футбольная федерация уже отправила запрос, чтобы заменить его игроком «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли. Ранее повреждение получил исполнитель «Интера» Стефано Сенси. Его место в заявке занял одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» Маттео Пессина.

Бельгия

Сборная Бельгии перед Евро-2020 также продолжает нести кадровые потери. «Красные дьяволы» сделали всё возможное, чтобы Кевин Де Брёйне принял участие в турнире. Футболист даже перенёс операцию на лице. Полузащитник сломал нос и лицевую кость в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов. А главный тренер команды Роберто Мартинес сообщил, что игрок будет выходить на поле в специальной защитной маске.

Сам он за день до первого матча со сборной России отметил, что, несмотря на все усилия врачей, всё-таки не примет в нём участие. По словам Де Брёйне, он ещё испытывает болевые ощущения, а потому не сможет сыграть.

Мало того, в стартовый состав действующих бронзовых призёров чемпионата мира с большой долей вероятности не попадёт хавбек «Реала» Эден Азар.

«Я полноценно тренируюсь только неделю. Мы вместе с командой врачей посмотрим, в каком состоянии я подойду к первому матчу против России. Начнём с того, что всё будет зависеть от решения тренера. Но я ещё не на сто процентов готов, поэтому посмотрим. На сборную Бельгии всегда оказывается давление. После того, чего мы добились в прошлом, люди ждут, что мы станем ещё сильнее. Мы знаем, что добились особенного результата на чемпионате мира три года назад. Мы сосредоточимся на том, чтобы выступать лучше, у нас большой потенциал», — сказал Азар RTBF.

Нидерланды

Терпит потери за несколько дней до чемпионата Европы и сборная Нидерландов. «Оранжевые» из-за травмы лишились ключевого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека. При этом тренерский штаб решил не вызывать никого ему на замену.

Мало того, основной защитник команды Маттейс де Лигт по причине повреждения паха может не выйти на поле в первой игре первенства континента с Украиной. По информации нидерландской прессы, в среду он принял участие в тренировке, но не был задействован в двусторонке и заканчивал занятие самостоятельно.

Хорватия

Между тем серебряные призёры ЧМ укрепили свой состав главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем. Специалист прибыл в расположение национальной команды за несколько дней до встречи с Англией. После него он вернётся в стан армейцев.

В сборной Олич уже успел сделать совместное фото с экс-защитником «Локомотива» Ведраном Чорлукой, который также вошёл в тренерский штаб. Последний выложил совместный кадр с занятия с подписью «Русская связь».

Также стало известно, что хорваты не будут преклонять колено перед игрой с Англией в рамках акции Black lives matter. Представитель команды Томислав Пацак объяснил это тем, что подобного требования нет в протоколах УЕФА.

Англия

А британцы в преддверии первой встречи турнира с Хорватией, похоже, могут рассчитывать на Гарри Магуайра. Защитник «Манчестер Юнайтед», который пропустил несколько последних встреч, в среду принял участие в тренировке национальной команды наравне с партнёрами.

А футболист «Манчестер Сити» Филип Фоден сделал причёску как у бывшего нападающего сборной Англии Пола Гаскойна на Евро-1996. Игрок перед чемпионатом Европы решил кардинально сменить имидж и коротко подстригся.

Испания

Но наибольшие проблемы перед Евро, пожалуй, испытывают испанцы. Вечером в воскресенье появилась информация, что коронавирусом заразился полузащитник команды Серхио Бускетс. Команда была вынуждена сесть на карантин и даже отменила товарищеский матч с Литвой. Вместо неё на поле вышла «молодёжка». Однако данные меры не помешали распространению болезни. В среду положительный тест на COVID-19 сдал защитник «Лидса» Диего Льоренте. Повторный тест показал отрицательный результат. Министерство здравоохранения страны в сложившейся ситуации приняло решение провести вакцинацию всех членов команды. Сообщается, что они пройдут процедуру до 13 июня.

Франция

А вот в стане действующих чемпионов мира, казалось, сложилась безоблачная атмосфера. Они спокойно готовились к турниру и обходились без потерь. Однако в недавнем товарищеском матче с Болгарией травму получил вернувшийся в сборную Карим Бензема. Он был досрочно заменён и в четверг тренировался отдельно от команды наряду с Антуаном Гризманном.

В довершение всех бед выяснилось, что отношения в коллективе у французов далеко не такие идеальные, как виделось со стороны. Местная пресса сообщила о, якобы, имеющемся конфликте между опытным форвардом «Челси» Оливье Жиру и молодым Килианом Мбаппе. Первый будто остался не доволен тем, что ему нечасто дают мяч.

Мбаппе, по информации СМИ, на занятии в среду был молчалив и замкнут из-за произошедшего. Однако партнёр разрядил конфликт. Жиру обнял коллегу по команде и объяснился перед ним. Способствовал примирению и визит на базу команды президента Франции Эммануэля Макрона. В частности, он пообщался с Мбаппе и Бензема.

🇫🇷 #beINBLEUS

⚽ Le chef de l’État, Emmanuel Macron, s'est rendu à Clairefontaine pour rendre visite à l’Equipe de France ! pic.twitter.com/jlhLimMGdF — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 10, 2021

Германии

Немцы за несколько дней до старта первенства континента провели товарищеский матч с Латвией. Он закончился для Бундестим разгромной победой — 7:1. Голами в составе команды отметились Робин Госенс, Илкай Гюндоган, Серж Гнабри, Тимо Вернер, Лерой Зане и Томас Мюллер. Примечательно, что последний забил первый мяч за сборную за три года. А Мануэль Нойер провёл юбилейную сотую встречу в составе Бундестим. Мало того он стал первым вратарём в истории, достигшим данной отметки.

Португалия

В свою очередь, действующие чемпионы Европы не оставили ни малейших шансов Израилю. Подопечные Фернанду Сантуша четыре раза поразили ворота сборной Израиля — 4:0. Один из голов на свой счёт записал Криштиану Роналду. Для него он стал 104-м за сборную, и теперь пятикратного обладателя «Золотого мяча» от мирового рекорда отделяют всего пять результативных ударов. В преддверии пятого Евро в карьере футболист находится в отличной форме.

«Мы уважаем все команды. Легких матчей не будет. Я ощущаю себя так, словно впервые на Евро. Я сейчас так же мотивирован, как и в 2004 году, когда впервые попал на чемпионат Европы. Возможно, даже сильнее. Мы действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Обещать триумф, делать прогнозы смысла нет. Могу пообещать лишь, что мы в каждом матче будем играть на победу», — сказал Роналду в интервью журналу «360».