Ещё один футболист сборной Испании заболел коронавирусом перед Евро-2020

Пресс-служба сборной Испании по футболу сообщила о выявлении у защитника национальной команды Диего Льоренте коронавирусной инфекции.

Пресс-служба сборной Испании по футболу сообщила о выявлении у защитника национальной команды Диего Льоренте коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба команды, заболевание было выявлено у 27-летнего центрального во время очередного ПЦР-тестирования, и теперь ему предстоит покинуть расположение сборной согласно коронавирусному протоколу.

Прежде коронавирусная инфекция была выявлена у полузащитника и капитана команды Серхио Бускетса.

Отмечается, что сборная продолжит подготовку к Евро в режиме изоляции.

Соперниками национальной сборной Испании на стартующем 11 июня чемпионате Европы станут команды Швеции, Польши и Словакии.

Ранее сообщалось, что двое футболистов сборной Швеции заболели коронавирусом перед Евро-2020.