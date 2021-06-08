Ещё один футболист сборной Испании заболел коронавирусом перед Евро-2020

Как сообщает пресс-служба команды, заболевание было выявлено у 27-летнего центрального во время очередного ПЦР-тестирования, и теперь ему предстоит покинуть расположение сборной согласно коронавирусному протоколу.
Прежде коронавирусная инфекция была выявлена у полузащитника и капитана команды Серхио Бускетса.
Отмечается, что сборная продолжит подготовку к Евро в режиме изоляции.
Соперниками национальной сборной Испании на стартующем 11 июня чемпионате Европы станут команды Швеции, Польши и Словакии.
Ранее сообщалось, что двое футболистов сборной Швеции заболели коронавирусом перед Евро-2020.