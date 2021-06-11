Битвы грандов в «группе смерти» и старейшее дерби планеты: 15 самых интригующих матчей группового этапа Евро-2020

Действующий чемпион мира сборная Франции постарается взять реванш у Португалии за поражение в финале домашнего чемпионата Европы пятилетней давности. Австрия попытается одержать первую победу над Нидерландами за 31 год. Шотландия и Англия проведут 116-й матч в рамках старейшего противостояния планеты. А Россия в заключительной встрече группового этапа на выезде померится силами с Данией. 15 самых интригующих игр группового этапа Евро-2020 — в материале RT.

Действующий чемпион мира сборная Франции постарается взять реванш у Португалии за поражение в финале домашнего чемпионата Европы пятилетней давности. Австрия попытается одержать первую победу над Нидерландами за 31 год. Шотландия и Англия проведут 116-й матч в рамках старейшего противостояния планеты. А Россия в заключительной встрече группового этапа на выезде померится силами с Данией. 15 самых интригующих игр группового этапа Евро-2020 — в материале RT.

11 июня, 22:00 (Рим) / Турция — Италия

Первая же встреча чемпионата Европы обещает подарить болельщикам настоящее зрелище. Турки, которые с 2008-го приняли участие только в одном крупном турнире (Евро-2016), постараются отобрать очки у Италии. При этом подопечные Шенола Гюнеша ещё ни разу в истории не обыгрывали оппонента. В десяти матчах они потерпели семь поражений при трёх ничьих. Любопытно, что последнее противостояние турок со скуадрой адзуррой в рамках официальных соревнований пришлось на групповой этап Евро-2000. Итальянцы тогда оказались сильнее (2:1), а в итоге добрались до финала.

13 июня, 16:00 (Лондон) / Англия — Хорватия

В свою очередь, англичане на старте турнира постараются взять у Хорватии реванш за поражение в дополнительное время полуфинального матча чемпионата мира — 2018 (1:2). С одной стороны, британцы уже отомстили сопернику осенью того же года, выбив его из элитного дивизиона Лиги наций (0:0, 2:1), с другой — финальная стадия первенства континента — иной уровень. В целом история противостояния команд содержит немало ярких игр. В России все помнят победу балканского коллектива на «Уэмбли», которая помогла выйти на Евро-2008 отечественной сборной. А в квалификации ЧМ-2010 «Три льва» отомстили оппоненту, дважды разгромив его (4:1, 5:1).

Сборная Хорватии после победы над сборной Англии на ЧМ-2018

Reuters

© Damir Sagolj

13 июня, 22:00 (Амстердам) / Нидерланды — Украина

Статистика встреч данных команд, напротив, совсем не богатая. Прежде их пути пересекались лишь в двух товарищеских матчах. Однако эта игра во многом может стать ключевой в борьбе за первое место в группе С. На бумаге «оранжевые» являются фаворитами, но на деле переживают не лучший период в своей истории и даже пропустили два подряд крупных турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018). А вот молодой коллектив Андрея Шевченко вполне способен удивить. И если украинцы начнут турнир с гостевой победы над главным конкурентом по квартету, то получат отличный заряд уверенности в себе.

14 июня, 22:00 (Севилья) / Испания — Швеция

Испанцы и шведы в XXI веке встречаются регулярно. Удивительно, но в Севилье их пути пересекутся в шестой раз за последние 15 лет. Причём дважды команды попадали в одну отборочную группу чемпионата Европы, а затем воссоединялись и в финальной стадии турнира. В 2008-м это оказалось для подопечных Луиса Арагонеса хорошей приметой. Они обыграли скандинавов благодаря голу Давида Вильи на 92-й минуте — 2:1 — и в итоге взяли золотые медали, положив начало собственной затяжной гегемонии. Спустя 13 лет испанцы постараются повторить этот путь. А уже осенью их ждут ещё две игры с «Тре Крунур» теперь уже в рамках квалификации ЧМ-2022.

15 июня, 22:00 (Мюнхен) / Франция — Германия

А вот данное противостояние вполне можно назвать классическим. В истории соперничества команд значится столько ярких встреч, что им можно посвятить отдельный материал. Достаточно того, что только за последние семь лет пути оппонентов дважды пересекались в плей-офф крупных турниров. В четвертьфинале ЧМ-2014 сильнее оказались немцы (1:0) и в итоге выиграли турнир. В полуфинале Евро-2016 французы взяли реванш — 2:0. Теперь же они постараются определить лишнего в «группе смерти», где, помимо них, на выход в 1/8 финала также претендует Португалия.

Сборная Франции радуется победе в матче со сборной Германии на Евро-2016

Reuters

© John Sibley Livepic

16 июня, 19:00 (Баку) / Турция — Уэльс

Этот матч на первый взгляд не может похвастать яркой вывеской. Однако он получится примечательным по той причине, что обе команды являются одними из самых молодых на первенстве. Турки по этому показателю занимают первое место (средний возраст состава 24,58 года), а валлийцы — третье (25,04). Вдобавок данная игра во многом может стать определяющей в борьбе за выход в плей-офф, если Турция в первом туре уступит Италии, а Уэльс — Швейцарии.

16 июня, 22:00 (Рим) / Италия — Швейцария

Поскольку страны соседствуют, не должно удивлять, что именно со Швейцарией «Скуадра Адзурра» встречалась чаще всего в истории (58 игр: 28 побед, 22 ничьи и 8 поражений). Причём первые «дуэли» между ними состоялись ещё 110 лет назад — в мае 1911-го. А дебютный официальный поединок пришёлся на четвертьфинал Олимпийских игр — 1924 во Франции. Альпийцы тогда отпраздновали победу — 2:1. Спустя 30 лет они вовсе дважды обыграли соперника в рамках домашнего ЧМ-1954: сначала на групповом этапе — 2:1, а затем и в дополнительном матче за право участия в плей-офф — 4:1. Лишь в 1962-м итальянцы, наконец, одолели соседа на крупном турнире — на первенстве планеты (3:0).

17 июня, 22:00 (Амстердам) / Нидерланды — Австрия

Сборная Австрии в последние годы нечасто становилась гостем крупных турниров. Однако на этот раз она настроена не просто выступить на Евро, но и пробиться в плей-офф. Параллельно подопечные Франко Фоды в Амстердаме попытаются прервать 31-летнюю неудачную серию в противостоянии с Нидерландами. В 1990-м команда обыграла соперника в товарищеской встрече — 3:2, но с тех пор ни разу не добилась даже ничьей: шесть поражений с общим счётом 7:19. В частности, «оранжевые» дважды обыграли оппонента в отборочном этапе Евро-2004 (3:0, 3:1)

18 июня, 19:00 (Глазго) / Хорватия — Чехия

Данное противостояние интересно, прежде всего, тем, что и хорваты, и чехи, которых обычно не причисляют к элите мирового футбола, добирались до финала крупного турнира. «Шашечные» сверкнули на ЧМ-2018, а «Народная команда» — на Евро-1996. При этом коллективы попали в одну группу на втором первенстве континента подряд. Пять лет назад они разошлись результативной ничьей — 2:2. Причём хорваты по ходу матча вели два мяча, но оппонент сумел совершить впечатляющий камбэк, отыгравшись в концовке. То очко так и осталось единственным для Чехии, и в плей-офф она не попала.

Reuters

18 июня, 22:00 (Лондон) / Англия — Шотландия

Шотландцы на Евро вряд ли добьются серьёзного успеха, зато получат возможность щёлкнуть по носу Англию. Уже только ради этого дерби им стоило отбираться на чемпионат. Старейшего соперничества в футболе просто не найти, ведь именно эти команды приняли участие в первой в истории международной игре, которая состоялась в 1872-м. Голов болельщики тогда так и не дождались. В целом статистика противостояния насчитывает внушительные 115 страниц, и преимущество англичан на удивление является не столь подавляющим (48 побед, 26 ничьих и 41 поражение). Впрочем, в последние годы «Три Льва» редко допускали осечки в сражениях с шотландцами.

19 июня, 19:00 (Мюнхен) / Португалия — Германия

Удивительно, но пути Португалии и Германии в XXI веке пересекались едва не ли на всех крупных турнирах, и чаще всего действующим чемпионам Европы эти матчи приносили сплошное разочарование. В 2006-м немцы не позволили оппоненту завоевать бронзовые медали чемпионата мира — 1:3. Спустя два года Бундестим вынудила коллектив Луиса Фелипе Сколари уехать домой после четвертьфинала Евро-2008 — 3:2. На следующем первенстве континента команды попали в один квартет, и подопечные Йоахима Лёва отпраздновали победу с минимальным счётом благодаря голу Марио Гомеса. Наконец, на групповом этапе ЧМ-2014 немцы отправили в ворота «европейских бразильцев» четыре безответных мяча. Показательно, что в указанных встречах не блистал даже Криштиану Роналду, который не забил Германии ни гола. 19 июня Португалия во главе со своим капитаном постарается перешагнуть через «проклятие» на территории соперника в Мюнхене.

Криштиану Роналду

Reuters

© Paul Childs

20 июня, 19:00 (Баку) / Швейцария — Турция

В подборку самых интригующих игр группового этапа Евро-2020 попал и третий матч сборной Турции со Швейцарией. Причина — грандиозная потасовка во встрече команд 16-летней давности. В 2005-м альпийцы потерпели поражение во втором стыковом поединке (2:4) в Стамбуле за право принять участие в ЧМ-2006, но пробились на турнир благодаря домашней победе (2:0). После этого гости подверглись настоящему обстрелу посторонними предметами с трибун, а потом произошло столкновение с турецкими футболистами.

21 июня, 22:00 (Копенгаген) / Россия — Дания

Для сборной России матч с Данией на территории оппонента в Копенгагене обещает стать определяющим в борьбе за второе место в группе, ведь к тому моменту конкуренты уже сыграют как с основным аутсайдером группы B Финляндией, так и с главным фаворитом — Бельгией. Удивительно, что ранее страны попали в одну группу и на молодёжном первенстве Европы-2021. Однако подопечные Михаила Галактионова пропустили от датчан три безответных мяча и в четвертьфинал выйти не смогли.

23 июня, 22:00 (Будапешт) / Португалия — Франция

Разумеется, самую громкую вывеску получит противостояние действующих чемпионов мира и Европы. Вдвойне примечательно, что пять лет назад португальцы сумели завоевать трофей именно благодаря победе в решающем матче над хозяевами первенства французами. Причём судьбоносный мяч экс-нападающий «Локомотива» Эдер забил в дополнительное время на 109-й минуте. Для всей страны, ожидавшей исключительно золота, это стало ударом. Теперь трёхцветные постараются поквитаться с обидчиком, тем более коллектив Дидье Дешама на этот раз считается едва ли не главным претендентом на трофей. Собственно, осенью прошлого года им уже удалось сделать это в рамках Лиги наций — 1:0.

Сборная Франции после поражения от сборной Португалии на Евро-2016

AFP

© FRANCK FIFE

23 июня, 22:00 (Мюнхен) / Германия — Венгрия

Сборной Венгрии в данном квартете отведена роль аутсайдера. Если мадьярам удастся набрать хотя бы один балл, это станет для них большим достижением. Зато в последнем туре они имеют возможность сделать подножку немцам и заодно взять у них реванш за обидное поражение в финале ЧМ-1954. Тогда венгры являлись одной из сильнейших команд планеты и заслуженно считались главным фаворитом турнира. Так, на групповом этапе они обыграли ФРГ с унизительным счётом — 8:3. В решающей встрече пути соперников пересеклись снова. Венгры уже к восьмой минуте забили два безответных мяча усилиями Ференца Пушкаша и Золтана Цибора, и, казалось, могли начинать праздновать победу. Но в оставшееся до финального свистка время немцы отличились трижды. Макс Морлок сократил отставание, а Хельмут Ран оформил дубль. Так Германия впервые выиграла ЧМ, а произошедшее вошло в историю как «чудо Берна».