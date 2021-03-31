Молодёжная сборная России по футболу проиграла Дании и выбыла с ЧЕ-2021

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Молодёжная сборная России по футболу крупно уступила команде Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Молодёжная сборная России по футболу проиграла Дании и выбыла с ЧЕ-2021
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 0:3.

На десятой минуте датчан вывел вперёд Якоб Ларсен, а через минуту Андерс Драйер удвоил преимущество соперников российской команды. На 90-й минуте Драйер оформил дубль.

Причём национальная команда уже пятый раз подряд проигрывает молодёжной сборной Дании.

Таким образом, россияне заняли третье место в группе C и вылетели из турнира, набрав три очка. Датчане (9) вышли в плей-офф с первого места.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро.

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