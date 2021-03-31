Молодёжная сборная России по футболу проиграла Дании и выбыла с ЧЕ-2021
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 0:3.
На десятой минуте датчан вывел вперёд Якоб Ларсен, а через минуту Андерс Драйер удвоил преимущество соперников российской команды. На 90-й минуте Драйер оформил дубль.
Причём национальная команда уже пятый раз подряд проигрывает молодёжной сборной Дании.
Таким образом, россияне заняли третье место в группе C и вылетели из турнира, набрав три очка. Датчане (9) вышли в плей-офф с первого места.
Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро.