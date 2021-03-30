Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро
Нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Фёдор Чалов вошёл в список десяти талантливых игроков, за которыми стоит следить на Евро-2021 U21 по версии The Athletic.
- РИА Новости
Полный рейтинг опубликован на сайте портала.
На молодёжном европейском первенстве Чалов уже забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России.
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