Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро

Нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Фёдор Чалов вошёл в список десяти талантливых игроков, за которыми стоит следить на Евро-2021 U21 по версии The Athletic.

РИА Новости