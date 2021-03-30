Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро

Короткая ссылка
Нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России по футболу Фёдор Чалов вошёл в список десяти талантливых игроков, за которыми стоит следить на Евро-2021 U21 по версии The Athletic.
Чалов включён в десятку талантливых футболистов молодёжного Евро
  • РИА Новости

Полный рейтинг опубликован на сайте портала.

На молодёжном европейском первенстве Чалов уже забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить