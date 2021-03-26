Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России

Нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдор Чалов отметился забитым мячом и тремя результативными передачами в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.

© РИА Новости / Владимир Песня

Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России. Помимо нападающего ЦСКА, в составе сборной России забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. Таким образом, Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России. На счету нападающего 11 забитых мячей. Первое место в списке лучших бомбардиров молодёжной сборной с 16 голами занимает нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Ранее сообщалось, что Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.