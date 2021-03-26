Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России

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Нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдор Чалов отметился забитым мячом и тремя результативными передачами в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.
Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.

Помимо нападающего ЦСКА, в составе сборной России забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.

Таким образом, Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России. На счету нападающего 11 забитых мячей. Первое место в списке лучших бомбардиров молодёжной сборной с 16 голами занимает нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов.

Ранее сообщалось, что Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.

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