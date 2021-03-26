Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России
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Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.
Помимо нападающего ЦСКА, в составе сборной России забитыми мячами отметились Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров.
Таким образом, Чалов вышел на третье место по числу голов за молодёжную сборную России. На счету нападающего 11 забитых мячей. Первое место в списке лучших бомбардиров молодёжной сборной с 16 голами занимает нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов.
Ранее сообщалось, что Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.