17-летний нападающий молодёжной сборной России Арсен Захарян отметился историческим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.

Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Фёдор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. В составе национальной команды Исландии — Свейн Гудьонсен.

Таким образом, Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.

Как сообщает портал Transfertmarkt, на момент забитого мяча возраст Захаряна составил 17 лет и девять месяцев. В то время как предыдущему самому молодому автору забитого мяча в истории финальных турниров ЧЕ U21 полузащитнику сборной Бельгии и «Андерлехта» Яри Версхарену было 17 лет и 11 месяцев. Весрхарен отличился в матче группового этапа ЧЕ-2019 U21 с национальной командой Италии (1:3).

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России победила Исландию в матче ЧЕ.