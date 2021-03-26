Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы

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17-летний нападающий молодёжной сборной России Арсен Захарян отметился историческим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года против национальной команды Исландии.
Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.

В составе сборной России забитыми мячами отметились Фёдор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. В составе национальной команды Исландии — Свейн Гудьонсен.

Таким образом, Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.

Как сообщает портал Transfertmarkt, на момент забитого мяча возраст Захаряна составил 17 лет и девять месяцев. В то время как предыдущему самому молодому автору забитого мяча в истории финальных турниров ЧЕ U21 полузащитнику сборной Бельгии и «Андерлехта» Яри Версхарену было 17 лет и 11 месяцев. Весрхарен отличился в матче группового этапа ЧЕ-2019 U21 с национальной командой Италии (1:3).

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России победила Исландию в матче ЧЕ.

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