Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы
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Встреча проходила на стадионе «Альцуфер» в венгерском Дьёре и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной России.
В составе сборной России забитыми мячами отметились Фёдор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. В составе национальной команды Исландии — Свейн Гудьонсен.
Таким образом, Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы.
Как сообщает портал Transfertmarkt, на момент забитого мяча возраст Захаряна составил 17 лет и девять месяцев. В то время как предыдущему самому молодому автору забитого мяча в истории финальных турниров ЧЕ U21 полузащитнику сборной Бельгии и «Андерлехта» Яри Версхарену было 17 лет и 11 месяцев. Весрхарен отличился в матче группового этапа ЧЕ-2019 U21 с национальной командой Италии (1:3).
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России победила Исландию в матче ЧЕ.