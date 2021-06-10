Де Брёйне не поможет сборной Бельгии в матче с Россией на Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне пропустит матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой России.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне пропустит матч группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой России.

«Надеюсь сыграть во втором матче. У меня всё ещё есть небольшая боль, но мне намного лучше», — приводит Nieuwsblad слова Де Брёйне, сказанные футболистом в беседе с королём Бельгии Филиппом, посетившим тренировку национальной команды.

Де Брёйне получил травму костей лица в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречался с лондонским «Челси».

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире, состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее Эден Азар рассказал, готов ли он сыграть с Россией в первом матче на Евро-2020.