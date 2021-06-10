Азар рассказал, готов ли он сыграть с Россией в первом матче на Евро-2020

«Я полноценно тренируюсь только неделю. Мы вместе с командой врачей посмотрим, в каком состоянии я подойду к первому матчу, с Россией. Начнём с того, что всё будет зависеть от решения тренера. Но я ещё не на 100% готов, так что посмотрим», — приводит слова Азара Marca.

Он отметил, что на сборную Бельгии всегда оказывается давление, а после прошлых успехов от команды ждут, что она станет ещё сильнее.

«Мы знаем, что добились особенного результата на чемпионате мира три года назад. Мы сосредоточимся на том, чтобы выступать ещё лучше, у нас большой потенциал», — добавил форвард.

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире, состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс назвал сборную России по футболу грозным соперником.