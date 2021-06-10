Мертенс назвал сборную России по футболу грозным соперником

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс высказал мнение об уровне национальной команды России накануне встречи команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс высказал мнение об уровне национальной команды России накануне встречи команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Сборная России — грозный соперник. Они очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артёма Дзюбу. Они уверенны в себе, и также они играют дома. Так что для нас это опасно», — приводит слова Мертенса Nieuwsblad.

Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург перед стартом на Евро-2020.