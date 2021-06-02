Тренер сборной Хорватии: Олич будет с нами столько, сколько сможет

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил участие наставника московского ЦСКА Ивицы Олича в подготовке национальной команды к чемпионату Европы — 2020.
Тренер сборной Хорватии: Олич будет с нами столько, сколько сможет
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Да, он будет с нами столько, сколько сможет, столько, сколько позволят его клубные обязательства. Он пробудет с нами около десяти дней в Англии, а затем начнётся его подготовка с ЦСКА», — приводит слова Далича 24sata.hr.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Хорватии на групповом этапе континентального первенства станут команды Англии, Шотландии и Чехии.

Ранее стала известна заявка сборной Хорватии на Евро-2020.

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