Ловрен и Влашич вошли в заявку сборной Хорватии на Евро-2020

Короткая ссылка
Хорватский футбольный союз (HNS) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Ловрен и Влашич вошли в заявку сборной Хорватии на Евро-2020
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба HNS, в список из 26 футболистов были включены защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен и хавбек московского ЦСКА Никола Влашич. 

В заявку сборной Хорватии на Евро-2020 вошли:

— голкиперы: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович (загребское «Динамо»), Симон Слуга («Лутон Таун»);

— защитники: Ловрен, Домагой Вида («Бешикташ»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Миле Шкорич («Осиек»);

— полузащитники: Влашич, Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец (загребское «Динамо»); 

— нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич, Бруно Петкович (оба — загребское «Динамо»), Анте Будимир («Мальорка»). 

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Хорватии на групповом этапе континентального первенства станут команды Англии, Шотландии и Чехии.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошёл в заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить