Ловрен и Влашич вошли в заявку сборной Хорватии на Евро-2020

Хорватский футбольный союз (HNS) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Как сообщает пресс-служба HNS, в список из 26 футболистов были включены защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен и хавбек московского ЦСКА Никола Влашич.

В заявку сборной Хорватии на Евро-2020 вошли:

— голкиперы: Ловре Калинич («Тулуза»), Доминик Ливакович (загребское «Динамо»), Симон Слуга («Лутон Таун»);

— защитники: Ловрен, Домагой Вида («Бешикташ»), Шиме Врсалько («Атлетико»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Хайдук»), Домагой Брадарич («Лилль»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Миле Шкорич («Осиек»);

— полузащитники: Влашич, Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Милан Бадель («Дженоа»), Марио Пашалич («Аталанта»), Лука Иванушец (загребское «Динамо»);

— нападающие: Иван Перишич («Интер»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Милан»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич, Бруно Петкович (оба — загребское «Динамо»), Анте Будимир («Мальорка»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Хорватии на групповом этапе континентального первенства станут команды Англии, Шотландии и Чехии.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошёл в заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020.