Зинченко вошёл в заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020
- Reuters
Как сообщает пресс-служба УАФ, в список из 26 футболистов вошли:
— голкиперы: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтёр»);
— защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтёр»);
— полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);
— нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Довбик («Днепр-1»).
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.
Соперниками сборной Англии на групповом этапе континентального первенства станут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Ранее стала известна заявка сборной Англии по футболу на Евро-2020.