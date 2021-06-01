Зинченко вошёл в заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) огласила заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Зинченко вошёл в заявку сборной Украины по футболу на Евро-2020
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба УАФ, в список из 26 футболистов вошли:

— голкиперы: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтёр»);

— защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтёр»);

— полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);

— нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Довбик («Днепр-1»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Соперниками сборной Англии на групповом этапе континентального первенства станут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Ранее стала известна заявка сборной Англии по футболу на Евро-2020.

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