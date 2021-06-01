Стала известна заявка сборной Англии по футболу на Евро-2020

Футбольная ассоциация Англии (FA) огласил заявку национальной сборной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Как сообщает пресс-служба FA, в список из 26 футболистов вошли:

— голкиперы: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);

— защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — «Челси»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико»);

— полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Калвин Филлипс («Лидс Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);

— нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Рахим Стерлинг, Филип Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Бакайо Сака («Арсенал»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Англии на групповом этапе континентального первенства станут команды Хорватии, Чехии и Шотландии.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вошёл в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.