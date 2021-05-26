Промес вошёл в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) огласил заявку сборной на чемпионат Европы по футболу — 2020.

Как сообщает пресс-служба KNVB, в список из 26 футболистов вошёл форвард московского «Спартака» Квинси Промес, а хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена, который попал в расширенную заявку, не примет участия в континентальном первенстве.

В заявку сборной Нидерландов на Евро-2020 вошли:

— голкиперы: Йеспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич Сити»), Мартен Стекеленбург («Аякс»);

— защитники: Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Нэйтан Аке («Манчестер Сити»), Дейли Блинд («Аякс»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Джоэл Велтман («Брайтон энд Хоув Альбион»), Стефан де Врей («Интер»), Оувен Вейндал (АЗ);

— полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Промес;

— нападающие: Стивен Бергёйс («Фейеноорд»), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба — ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Мемфис Депай («Лион»), Ваут Вегорст («Вольфсбург»).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первоначально турнир должен был пройти в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Соперниками сборной Нидерландов на групповом этапе континентального первенства станут команды Украины, Австрии и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.