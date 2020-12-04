«Подготовка идёт в плановом режиме»: Сорокин о вариантах проведения Евро-2020, билетной программе и мерах безопасности

Организаторы российской части грядущего чемпионата Европы по футболу исходят из того, что турнир удастся провести в полноценном формате, без ограничений для болельщиков на посещение трибун. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин. По его словам, именно такой сценарий требует наибольшей затраты ресурсов и усилий, что даёт возможность лучше подготовиться к турниру. Функционер также рассказал, сколько зрителей уже сдали билеты на матчи в Санкт-Петербурге, и назвал меры безопасности, которые придётся соблюдать участникам первенства.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции судьба многих международных соревнований по-прежнему остаётся туманной. В частности, это касается чемпионата Европы по футболу, который в 2020 году должен был отметить 60-летие и впервые в истории пройти на территории 11 государств.

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью RT подчеркнул, что в настоящий момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает вариант полной отмены турнира. По словам функционера, соревнования по-прежнему планируется провести в ранее установленном формате. На официальном уровне также не рассматривается сокращение числа принимающих городов или проведение матчей в одной стране, о чём ранее писали британские СМИ.

«Мы все оказались в сложных обстоятельствах. Сегодня прошло заседание круглого стола с участием властей Санкт-Петербурга, представителей УЕФА и оргкомитета. Оно было посвящено проведению Евро-2020 в условиях пандемии. Этот же вопрос рассматривался накануне на исполкоме УЕФА. Было подтверждено, что формат матчей и количество городов остаются без изменений. Подготовка идёт в плановом режиме», — рассказал Сорокин.

Собеседник RT отметил, что в настоящий момент обсуждается несколько сценариев проведения матчей континентального первенства в Санкт-Петербурге, в первую очередь это касается допуска зрителей на матчи. В худшем случае речь идёт о полном запрете посещения трибун.

«Но по-прежнему сохраняется надежда, что он пройдёт в исходном формате со стопроцентной загрузкой стадиона. И между этими двумя вариантами несколько других сценариев. Конечно, каждое колебание числа зрителей означает изменения с точки зрения транспорта, размещения, количества волонтёров. К этому необходимо подготовиться заблаговременно, что мы и делаем», — пояснил функционер.

Остальные страны — хозяйки предстоящего чемпионата Европы также прорабатывают различные варианты, так как требования УЕФА относительно мер безопасности одинаковы для всех оргкомитетов.

«Естественно, каждый город уделяет особое внимание мерам предосторожности в контексте пандемии. Будем внимательно следить за развитием ситуации и ждать появления ясности относительно формата», — отметил Сорокин.

Отсутствие стабильности на стадии подготовки столь масштабного спортивного события в первую очередь влечёт неудобства для организаторов турнира. По словам главы оргкомитета, в России исходят из наиболее благополучного варианта развития событий, так как именно он требует наибольшей затраты ресурсов и усилий.

«Все корректировки касаются количества болельщиков, ведь число игроков на поле не сократишь. В то же время будут приняты определённые меры безопасности делегаций. Это и социальное дистанцирование, и дезинфекция помещений, и специальный контроль. К сожалению, всем участникам турнира придётся придерживаться одинаковых правил безопасности, но на наши операционные усилия в первую очередь очередь влияет загруженность стадиона», — рассказал Сорокин.

Ещё более заинтересованы в скорейшем прояснении ситуации болельщики. Дело в том, что на данный момент все билеты на российскую часть Евро-2020 распроданы, а значит, несколько сотен тысяч людей ожидают начала соревнований в Санкт-Петербурге.

«Возвратов пока немного — около 10% от общего числа. Это означает, что люди остаются верны футболу и своей страсти. К сожалению, мы пока не знаем, что будет происходить, если заполняемость стадионов сократится, так как билетная программа — это прерогатива УЕФА. На данный момент рано что-то анонсировать», — объяснил Сорокин.

Напомним, что каждый из 12 городов примет по три матча группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 или 1/8 финала. Помимо национальной команды России, в Санкт-Петербурге сыграют сборные Финляндии и Бельгии, а также две сборные, пробившиеся в четвертьфинал турнира. При благополучном сценарии в город прибудут иностранные болельщики, в противном случае билеты могут быть перераспределены между местными любителями футбола.

«Закрытие границ для нас будет означать, что в целом ситуация неблагоприятная. Пока нет ответа на вопрос, что мы будем делать, если иностранные болельщики не смогут попасть в Россию. Скорее всего, билеты будут перераспределяться в зависимости от ограничений посещаемости стадиона», — заключил Сорокин.

Чемпионат Европы, из-за пандемии коронавируса перенесённый с 2020-го на 2021 год, должен пройти с 11 июня по 11 июля. УЕФА примет окончательное решение по поводу его формата в марте.