Сорокин: к Евро-2020 готовятся все 12 городов

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Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что на данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций не сокращает количество городов, которые должны принять турнир.
Сорокин: к Евро-2020 готовятся все 12 городов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Вчера подтвердилось, что к турниру готовятся все 12 городов, это количество на данный момент остаётся неизменным, как и количество матчей. Все правила и просьбы УЕФА относятся ко всем организаторам, и все одинаково готовятся к разным сценариям. Естественно, каждый город уделяет особое внимание мерам предосторожности в контексте пандемии. Будем внимательно следить за развитием ситуации, окончательное решение УЕФА примет в марте. И у нас будет ясность относительно формата», — сказал Сорокин RT.

Чемпионат Европы — 2020 должен пройти в 12 городах из 12 разных стран Европы, в частности в российском Санкт-Петербурге. Проведение турнира запланировано с 11 июня по 11 июля.

Ранее Сорокин рассказал, как прошёл круглый стол с УЕФА по Евро-2020.

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