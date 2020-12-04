Сорокин рассказал, как прошёл круглый стол с УЕФА по Евро-2020

Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подвёл итоги круглого стола с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сегодня прошло заседание круглого стола с участием властей Санкт-Петербурга, представителей УЕФА и оргкомитета. Это уже второе заседание, посвящённое проведению Евро-2020 в условиях пандемии. Мы все оказались в сложных обстоятельствах. Этот же вопрос рассматривался накануне на исполкоме УЕФА. Было подтверждено, что формат матчей и количество городов остаются без изменений. Подготовка идёт в плановом режиме. А сегодня обсуждались различные сценарии», — сказал Сорокин RT.

Также функционер признал, что турнир может пройти и при закрытых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Понятно, что есть теоретическая возможность проведения турнира без зрителей. По-прежнему сохраняется надежда на то, что он пройдёт в исходном формате со 100%-ной загрузкой стадиона. И между ними несколько вариаций. Конечно, каждое колебание числа зрителей означает изменения с точки зрения транспорта, размещения, количества волонтёров, то есть имеет операционные последствия, к которым необходимо готовиться заблаговременно, что мы и делаем, хотя и надеемся на полный формат проведения Евро-2020», — сказал Сорокин.

Чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должен пройти в 12 городах континента с 11 июня по 11 июля.

Ранее Сорокин заявил, что УЕФА нацелен на проведение матчей Евро-2020 со зрителями.