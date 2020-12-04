Сорокин: УЕФА нацелен на проведение матчей Евро-2020 со зрителями

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Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему рассчитывает провести матчи турнира с болельщиками в 12 городах континента.
Сорокин: УЕФА нацелен на проведение матчей Евро-2020 со зрителями
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«УЕФА в настоящее время планирует провести Евро-2020, как и было запланировано изначально — в 12 городах. Союз нацелен на проведение матчей Евро-2020 со зрителями. Этот вопрос пока остается открытым — многое будет зависеть от пандемии COVID-19. Мы вместе с коллегами из УЕФА внимательно следим за динамикой числа заболевших — как в России, в Санкт-Петербурге, так и в тех странах и городах, где пройдет турнир», — сказал Сорокин после круглого стола с участием представителей УЕФА, Правительства Санкт-Петербурга и Оргкомитета.

Чемпионат Европы по футболу-2020, перенесённый из-за коронавируса на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение о формате Евро-2020 в марте 2021 года.

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