УЕФА примет решение о формате Евро-2020 в марте 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится с окончательным форматом проведения грядущего чемпионата Европы в марте 2021 года.

«У нас есть официальная информация от УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро. Мы к этому готовимся. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии и шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется. Рассмотрение этих сценариев будет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас и города во время круглого стола. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта», — заявил глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу, перенесённый из-за пандемии коронавируса, должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должны принять 12 городов континента, в числе которых и российский Санкт-Петербург. Из-за пандемии количество городов может сократиться.

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