РФС объявил о запуске новогоднего проекта «Письмо сборной»

Сборная России по футболу и официальный партнёр национальной команды «Почта России» объявляют о начале новогоднего конкурса «Письмо сборной».

Сборная России и «Почта России» предлагают болельщикам написать письмо с новогодним пожеланием и словами поддержки национальной команде. Участники конкурса также могут рассказать свою личную историю, связанную с футболом, и поддержать команду. Авторы лучших писем получат призы: майки и мячи с автографами футболистов сборной.

Отправить письмо можно тремя способами:

в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная, д. 9. В строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

через форму на сайте pochta.rfs.ru;

С 8 декабря футболисты и легенды сборной России по вторникам будут выбирать три самых интересных и необычных письма, которые будут поощрены ценными призами.

«Новый год — это особенный праздник, который, как и национальная сборная, объединяет страну. Мы благодарны нашим болельщикам, которые на трибунах стадионов и у экранов телевизоров поддерживали и поддерживают нашу команду. Со своей стороны тоже хотим отблагодарить самых преданных из них», — цитирует официальный сайт РФС главного тренера команды Станислава Черчесова.

Конкурс продлится до 2 февраля 2021 года.

Ранее Черчесов заявил, что на Евро-2020 будет выступать уже другая сборная России.