Черчесов: на Евро-2020 будет выступать уже другая сборная России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно нынешнего периода в национальной команде страны.

«Команда повзрослела. Не постарела, а именно повзрослела. Это весомый фактор, который мы обязательно будем учитывать при подготовке к Евро-2020. Домашний чемпионат мира — это прошлое. Его приятно вспомнить, но он никак не может повлиять на наши будущие выступления. Потому необходимо вооружиться профессиональными эмоциями и строить новую команду. Хотим мы того или нет, но на Евро-2020 будет выступать уже другая сборная России. Естественно, мы не собираемся разбрасываться исполнителями. Артём Дзюба, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Роман Зобнин — стержневые игроки. Если вдруг кто-то из молодых футболистов решит вырваться на передовую, мы будем только рады. Однако, как показывает практика, даже самым одарённым игрокам необходимо время, чтобы прочувствовать новую команду», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Чемпионат Европы по футболу — 2020, перенесённый из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Черчесов рассказал, когда Дзюбе вернут капитанскую повязку в сборной России.