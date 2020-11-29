Черчесов рассказал, когда Дзюбе вернут капитанскую повязку в сборной России
- РИА Новости
«Дзюба в марте вернётся в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация произошла, мы были на базе: собрались и думали, что делать. Говорю откровенно: и ему некомфортно было мне звонить, и мне. Я попросил Безуглова позвонить Артёму, узнать, как состояние, чтобы мы приняли решение», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».
Тренер сообщил, что все его слова Дзюбе передали по телефону. Он отметил, что в сборной хотели, чтобы Дзюба смог спокойно разобраться со своими делами.
«Пару дней назад общались с Дзюбой по скайпу. Решение было выдержанным», — добавил Черчесов.
Дзюба не был вызван на ноябрьский сбор команды России после появления в сети видео интимного характера с его участием.
Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Александра Соболева.