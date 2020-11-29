Черчесов рассказал, когда Дзюбе вернут капитанскую повязку в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда вернётся в национальную команду форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба.

«Дзюба в марте вернётся в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация произошла, мы были на базе: собрались и думали, что делать. Говорю откровенно: и ему некомфортно было мне звонить, и мне. Я попросил Безуглова позвонить Артёму, узнать, как состояние, чтобы мы приняли решение», — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24».

Тренер сообщил, что все его слова Дзюбе передали по телефону. Он отметил, что в сборной хотели, чтобы Дзюба смог спокойно разобраться со своими делами.

«Пару дней назад общались с Дзюбой по скайпу. Решение было выдержанным», — добавил Черчесов.

Дзюба не был вызван на ноябрьский сбор команды России после появления в сети видео интимного характера с его участием.

Ранее Черчесов высказался о ситуации вокруг травмы Александра Соболева.