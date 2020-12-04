Сорокин сообщил, сколько билетов на Евро вернули из-за ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
«На данный момент проданы все билеты. И возвратов немного — около 10%. Это означает, что люди остаются верны футболу и своей страсти. К сожалению, мы пока не знаем, что будет происходить, если заполняемость стадионов будет сокращена, так как билетная программа — прерогатива УЕФА. К этим решениям они тоже готовятся, но на данный момент что-то рано анонсировать», — рассказал Сорокин RT.
Ранее он сообщил об изменениях в процессе подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020.