Сорокин сообщил, сколько билетов на Евро вернули из-за ситуации с коронавирусом

Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о количестве возвратов уже приобретённых билетов на матчи турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции

«На данный момент проданы все билеты. И возвратов немного — около 10%. Это означает, что люди остаются верны футболу и своей страсти. К сожалению, мы пока не знаем, что будет происходить, если заполняемость стадионов будет сокращена, так как билетная программа — прерогатива УЕФА. К этим решениям они тоже готовятся, но на данный момент что-то рано анонсировать», — рассказал Сорокин RT.

Ранее он сообщил об изменениях в процессе подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020.