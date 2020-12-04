Сорокин сообщил, сколько билетов на Евро вернули из-за ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о количестве возвратов уже приобретённых билетов на матчи турнира из-за пандемии коронавирусной инфекции
Сорокин сообщил, сколько билетов на Евро вернули из-за ситуации с коронавирусом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На данный момент проданы все билеты. И возвратов немного — около 10%. Это означает, что люди остаются верны футболу и своей страсти. К сожалению, мы пока не знаем, что будет происходить, если заполняемость стадионов будет сокращена, так как билетная программа — прерогатива УЕФА. К этим решениям они тоже готовятся, но на данный момент что-то рано анонсировать», — рассказал Сорокин RT.

Ранее он сообщил об изменениях в процессе подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить