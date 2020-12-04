Сорокин рассказал об изменениях в процессе подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020

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Глава оргкомитета чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о процессе подготовки города к проведению матчей турнира в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Сорокин рассказал об изменениях в процессе подготовки Санкт-Петербурга к Евро-2020
  • РИА Новости

«Что касается процесса подготовки, то в отсутствие ясности сложно что-то корректировать, мы для себя готовимся к различным сценариям. По-прежнему основной упор делается на проведение полноценного турнира, что означает задействование всех усилий, всех служб. Сократить что-то всегда есть возможность», — рассказал Сорокин RT.

Он отметил, что все корректировки касаются количества болельщиков.

«Число игроков на поле не сократишь. В то же время будут приняты определённые меры безопасности делегаций. Это и социальное дистанцирование, и дезинфекция помещений, и специальный контроль. К сожалению, это касается всех участников чемпионата, но на наши операционные усилия влияет в первую очередь количество зрителей»,— добавил глава оргкомитета.

Ранее Сорокин заявил, что к Евро-2020 готовятся все 12 городов.

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