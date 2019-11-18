«Мы играли с хорошими командами»: что обсуждают в сборной России перед заключительным матчем отбора Евро-2020

Сборная России провела заключителльную тренировку перед матчем квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино. В общей группе тренировались все игроки, кроме Юрия Жиркова. По словам главного тренера Станислава Черчесова, полузащитник пропустит ничего не решающую встречу. Участие в ней Александра Головина также остаётся под вопросом. Роман Зобнин, в свою очередь, отметил, что команда намерена помочь нападающему Артёму Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного цикла.

Сборная России по футболу обосновалась в Серравалле, где во вторник проведёт заключительный матч квалификации чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино. Встреча состоится 19 ноября на Олимпийском стадионе.

Накануне подопечные Станислава Черчесова провели восстановительную тренировку в Санкт-Петербурге. Несмотря на разгромное поражение от Бельгии со счётом 1:4, футболисты находились в хорошем расположении духа и с удовольствием общались с многочисленными болельщиками, собравшимися у гостиницы, чтобы проводить кумиров в Сан-Марино. Те, в свою очередь, отвечали взаимностью и скандировали ободрительные кричалки.

Перелёт по маршруту Санкт-Петербург — Римини прошёл в штатном режиме. А уже в понедельник с утра сборная в полном составе вышла на поле миниатюрного стадиона в Серравалле, расположенного всего в 16 км от аэропорта.

По индивидуальной программе занимался лишь хавбек «Зенита» Юрий Жирков. Полузащитник «Монако» Александр Головин, пропускавший матч с Бельгией из-за травмы, работал наравне с партнёрами.

Сообщается, что встречу с Сан-Марино намерены посетить около 500 российских болельщиков. Обслуживать её будет исландская бригада арбитров во главе с Торвальдюром Арнасоном.

«Достопримечательности смотреть не собираемся»

После тренировки Станислав Черчесов рассказал о плане национальной команды на предстоящий матч, а также подвёл предварительные итоги отборочного цикла.

— Головин сегодня занимался в основной группе. Говорит ли это о том, что он восстановился от травмы и поможет команде в матче с Сан-Марино?

— Радует, что Александр провёл тренировку. Правда, она не была столь интенсивной и носила восстановительный характер. Вечером врачи расскажут о состоянии каждого игрока, от этого и будем отталкиваться.

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— А что можете сказать по поводу Жиркова?

— Велика вероятность, что Юрий завтра не сыграет.

— Будет ли частью вашей установки указание делать как можно больше передач на Артёма Дзюбу? Или футболисты сделают это и без вашей подсказки?

— Честно говоря, не думаем об этом. Для нас на первом месте стоит командная игра. А когда она есть, бывают и индивидуальные бонусы. Но это отходит на второй план.

— После матча с Бельгией многие поспешили обвинить в поражении Гилерме. Как он себя чувствует?

— Мы с ним на эту тему не разговаривали, но чувствует он себя хорошо.

— Не ведётся ли с ним персональная работа?

— Такая работа ведётся только при наличие каких-то проблем. Если всё нормально, нужды в ней нет. Саму игру мы проанализируем с профессиональной точки зрения. У нас всё время что-то подогревается, если не одно — то другое. Про Фёдора Чалова все забыли — теперь обсуждают Гилерме. Две недели почему-то говорили о позиции Зобнина. Но мы всегда стараемся извлечь что-то полезное из всего, что видим и читаем.

— Матч с Сан-Марино практически товарищеский. Не было желания всей командой расслабиться, прогуляться по старому городу?

— У нас здесь своя программа: тренировка, обед, отдых, теория, восстановительные процедуры, подготовка к матчу. Достопримечательности смотреть не собираемся, у нас другая задача.

— Какая?

— Показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы от них требуем. В последнем матче это получилось не до конца.

— В 1995 году вы приезжали в Сан-Марино в качестве игрока сборной. Какие воспоминания у вас остались от того матча?

— Честно говоря, вообще ничего не помню, ведь это было давно. Назад не оглядываюсь.

— Следите ли за положением сборных в других группах отборочного цикла?

— От того, что мы будем следить за этим, ничего не изменится. Да, у нас была возможность повлиять на жребий, если бы мы не уступили Бельгии. А сейчас уже ничего не сделаешь, поэтому очки в матче с Сан-Марино не будут иметь принципиального значения. Кстати, заметили одну закономерность. Чехия, которую мы обыграли 5:1, также отобралась на чемпионат Европы. Та же ситуация и с другими нашими соперниками по Лиге наций. Значит, мы играли с хорошими командами.

— На одной из пресс-конференций вы рассказали, что ваш контракт заканчивается за несколько месяцев до чемпионата мира 2022 года в Катаре, который был перенесён на ноябрь. Что-то можно будет с этим сделать?

— Не очень люблю рассуждать на подобные темы. Был вопрос — я на него ответил. Не думаю, что это большая проблема, которую стоит обсуждать.

«Прибавили в контроле мяча»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился своими впечатлениями от матча с Бельгией, а также рассказал о настрое Дзюбы, у которого есть шанс стать лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020.

— Что вы лично для себя извлекли из матча с Бельгией?

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— В первой встрече с ними я участия не принимал, зато выходил на поле в Сочи, когда мы сыграли вничью 3:3 в товарищеском матче. Чувствуется, что с тех пор мы прибавили в контроле мяча. Что касается меня, то всегда хочется чего-то большего и лучшего. Да, определённые выводы мной были сделаны, но какие — рассказывать не буду, это личное.

— Артём Дзюба занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров отбора Евро-2020. Завтра у него будет возможность опередить вышестоящих Гарри Кейна, Эрана Захави, Криштиану Роналду и Александра Митровича. Обсуждаете эту ситуацию в команде?

— Да, постараемся ему помочь. Только-только говорили об этом с Артёмом. Но он больше хочет догнать Александра Кержакова. Говорит: «Семь завтра забью и до свидания». Это шутка, конечно.

— Делитесь опытом с новичками сборной, например, с вашим одноклубником Зелимханом Бакаевым, который хорошо себя проявил в матче с Бельгией?

— Конечно, подсказываю ему какие-то вещи. Правда, не знаю, можно ли меня назвать опытным футболистом — мне ведь 25 лет. Но ему я помогаю.