France 24: Польша испугалась санкций — президент Дуда наложил вето на скандальный закон о СМИ

Президент Польши Анджей Дуда принял решение не подписывать одобренный ранее парламентом страны закон о СМИ, предусматривающий запрет на владение крупными долями в медийных компаниях страны для иностранных предприятий, передаёт France 24. Как отмечает корреспондент канала, польские власти, по всей видимости, испугала перспектива экономических последствий принятия скандального закона.

АНДЖЕЙ ДУДА, президент Польши: Я отказываюсь от подписания поправки о радио и телевидении.

Итак, в итоге всё окончилось вето польского президента — ко всеобщему удивлению, Анджей Дуда сказал скандальному закону о СМИ «нет».

Закон, который десять дней назад прошёл парламент, продвигает правопопулистское правительство страны, к которому близок глава государства.

Хотя Дуда до сих пор заявляет, что текст законопроекта его устраивает, он пока, очевидно, выбрал разумный вариант — поддавшись весу иностранных инвестиций и международных соглашений.

АНДЖЕЙ ДУДА: Мы заключили соглашение и должны его придерживаться. Если мы не будем соблюдать соглашения, которые подписали, другие страны не станут сохранять свои договорённости с нами.

Испугалась ли Польша ответа в виде экономических санкций? Ведь в данном случае президент намекнул на польско-американское соглашение 1990 года о торговых и экономических отношениях.

Между тем польскую оппозицию сейчас беспокоит больше всего то, что правительство замахнулось на СМИ. В поддержку свободы слова на улицы выходили тысячи поляков — ведь закон предусматривал запрет для компаний вне Европейской экономической зоны иметь контрольный пакет акций в любом польском СМИ.

Очевидно, что закон направлен конкретно против независимого новостного телеканала TVN24, контролируемого американской Discovery — считается, что он придерживается крайне критичной позиции по отношению к властям Польши.

Партия «Право и справедливость» уже сейчас контролирует государственное телевидение и большую часть региональных изданий. Её приход к власти в 2015 году привёл к тому, что Польша в рейтинге свободы слова «Репортёров без границ» опустилась на 63-ю строчку.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.