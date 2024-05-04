МО: Италия всегда исключала возможность отправки своих военных на Украину

Италия всегда исключала возможность прямого участия своих военных в конфликте на Украине, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — заявил он в интервью Corriere della Sera.

Ранее лидер итальянского Движения пяти звёзд, бывший премьер-министр страны Джузеппе Конте в эфире телеканала La7 назвал огромной ошибкой идею французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.