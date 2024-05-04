ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
- РИА Новости
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«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом семь трофеев!» — написала пресс-служба клуба.
Сегодня Слуцкому исполнилось 53 года. В настоящий момент он является главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».
Российский специалист возглавлял ЦСКА с 2009 года по 2016-й. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, среди которых три чемпионства.
Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая.