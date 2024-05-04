RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Короткая ссылка
Московский ЦСКА поздравил экс главного тренера команды Леонида Слуцкого с днём рождения.
ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом семь трофеев!» — написала пресс-служба клуба.

Сегодня Слуцкому исполнилось 53 года. В настоящий момент он является главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

Российский специалист возглавлял ЦСКА с 2009 года по 2016-й. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, среди которых три чемпионства.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить