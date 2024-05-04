ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил экс главного тренера команды Леонида Слуцкого с днём рождения.

«Поздравляем экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом семь трофеев!» — написала пресс-служба клуба.

Сегодня Слуцкому исполнилось 53 года. В настоящий момент он является главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».

Российский специалист возглавлял ЦСКА с 2009 года по 2016-й. Под его руководством команда выиграла семь трофеев, среди которых три чемпионства.

Ранее сообщалось, что «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая.