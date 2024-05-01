«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Сюй Хаоян (3-я минута), Чжу Чэньцзе (50-я) и Андре Луис (76-я, 90 + 5).
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого возглавляет турнирную таблицу турнира. Как сообщает Opta, это рекордная беспроигрышная серия клуба в чемпионате Китая со старта сезона.
Слуцкий возглавляет клуб с 1 января.
Ранее «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Шанхай Порт».