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«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны конфисковали земельные участки

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У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы.
«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны конфисковали земельные участки
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на СК.

«На средства, заплаченные военным ведомством за бронежилеты 20 тыс. мобилизованных для участия в СВО граждан, были приобретены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что арестованный за взяточничество замглавы Минобороны России Тимур Иванов в 2022 году переоформил свой спортивный мотоцикл MV Agusta стоимостью от 1,1 млн до 2,3 млн рублей на отца.

Кроме того, как выяснил RT, согласно налоговым декларациям за 2016—2019 годы, ежегодно супруги покупали новую машину или мотоцикл: к 2019 году в их распоряжении было 12 авто. 

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