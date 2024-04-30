Арестованный замминистра обороны России Иванов переоформил мотоцикл на отца
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Как сообщает РИА Новости, согласно декларациям о доходах, транспортное средство появилось у Иванова в 2019 году. Впоследствии у мотоцикла появился новый владелец, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными отца арестованного чиновника — Иванова Вадима Геннадьевича.
Эти данные подтверждает госреестр транспортных средств и учётная выписка с «Авто.ру».
Кроме того, как выяснил RT, согласно налоговым декларациям за 2016—2019 годы, ежегодно супруги покупали новую машину или мотоцикл: к 2019 году в их распоряжении было 12 авто.
Иванов, а также его друг Сергей Бородин были отправлены судом под стражу до 23 июня.
Они оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчины участвовали в деятельности преступной группы, наживавшейся в ходе проведения подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны России.