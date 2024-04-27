Иванов за время работы в Минобороны России купил дом 1500 квадратных метров

Обвиняемый во взяточничестве замглавы Минобороны России Тимур Иванов с супругой за время работы в ведомстве купили дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗИС.

Как выяснил RT, согласно налоговым декларациям за 2016—2019 годы, ежегодно супруги покупали новую машину или мотоцикл: к 2019 году в их распоряжении было 12 авто.

Также в этот период в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м, оформленный на супругу. Сам Иванов по документам обладает только долей в одной квартире, ещё одна находится в пользовании. У одного из детей также указывалась жилплощадь в Мексике на 350 кв. м.

При этом официальные доходы не сильно выросли у замминистра за этот период — он зарабатывал 11—14 млн рублей в год.

Заработок супруги Иванова заметно выше и с 2016 года в декларации варьировался от 7 млн до 123 млн рублей в год.

В Басманный суд Москвы ранее поступила апелляционная жалоба на арест заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении крупной взятки.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.