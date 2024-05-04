Блинкен: новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
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«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США», — цитирует его РИА Новости.
Блинкен отметил, что эти средства обеспечивают «хорошие рабочие места в Штатах».
Ранее сообщалось, что Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на $23,5 млн.
Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.