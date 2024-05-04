RT в Telegram
Подпишись

Блинкен: новая военная помощь Украине останется инвестициями в США

Короткая ссылка
Новая военная помощь США Украине останется инвестициями в Соединённых Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен: новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
  • AP
  • © Jake Bacon

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что эти средства обеспечивают «хорошие рабочие места в Штатах».

Ранее сообщалось, что Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на $23,5 млн.

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить