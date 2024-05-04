Блинкен: новая военная помощь Украине останется инвестициями в США

Новая военная помощь США Украине останется инвестициями в Соединённых Штатах, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что эти средства обеспечивают «хорошие рабочие места в Штатах».

Ранее сообщалось, что Пентагон определил исполнителя контракта по закупке для Украины оружия против глушилок GPS и заключит соответствующий контракт на $23,5 млн.

Глава Пентагона Ллойд Остин высказался о перспективах продолжения поставок киевским властям ракет ATACMS.