Украинские дроны-камикадзе атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре
- AP
- © Olga MALTSEVA
Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По её словам, последние атаки по Энергодару были совершены 3 мая. Один из ударов пришёлся по территории медико-санитарной части города.
«К счастью, никто не пострадал», — сказала Яшина.
Респондент отметила, что прилётов по станции со стороны Украины не зафиксировано.
Ранее Энергодар и окрестные населённые пункты остались обесточены.