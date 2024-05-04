Украинские дроны-камикадзе атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре

Армия Украины нанесла удар по медико-санитарной части Энергодара Запорожской области.

Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По её словам, последние атаки по Энергодару были совершены 3 мая. Один из ударов пришёлся по территории медико-санитарной части города.

«К счастью, никто не пострадал», — сказала Яшина.

Респондент отметила, что прилётов по станции со стороны Украины не зафиксировано.

Ранее Энергодар и окрестные населённые пункты остались обесточены.