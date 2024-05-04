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Около 74 тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды

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Около 74 тыс. жителей в 24 населённых пунктах Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды.
Около 74 тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населённых пунктах (около 74 тыс. человек), в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО г. Новоуральск, Сысерть, пос. Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участки трасс в Свердловской области перекрыли для грузового и пассажирского транспорта из-за плохой погоды.

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