Около 74 тысяч человек остались без света в Свердловской области из-за непогоды
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населённых пунктах (около 74 тыс. человек), в том числе в городах Дегтярск, Ревда, Полевской, Первоуральск, ЗАТО г. Новоуральск, Сысерть, пос. Горный Щит в Чкаловском административном районе Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что участки трасс в Свердловской области перекрыли для грузового и пассажирского транспорта из-за плохой погоды.