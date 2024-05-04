РБК: турецкий DenizBank увеличил число отказов в открытии счетов россиянам

Турецкий DenizBank увеличил число отказов в открытии счетов россиянам, сообщает РБК со ссылкой на двух посредников, которые помогают гражданам России открывать карты.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России: из десяти заявок на открытие счёта одобрение получает только одна. Счёт невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции», — заявил собеседник РБК.

Он уточнил, что банк делает исключения только клиентам с большим депозитом — от $100 тыс.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.