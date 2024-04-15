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Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию

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Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.
Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Ситуация сохраняется очень серьёзная. Не побоюсь сказать, напряжённая», — сказал собеседник агентства. 

По словам Ерхова, Соединённые Штаты и Европейский союз делают всё, чтобы разрушить здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в Aydınlık заявили, что компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией.

Также в Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией.

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