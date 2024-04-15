Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию
- РИА Новости
Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
«Ситуация сохраняется очень серьёзная. Не побоюсь сказать, напряжённая», — сказал собеседник агентства.
По словам Ерхова, Соединённые Штаты и Европейский союз делают всё, чтобы разрушить здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.
Ранее в Aydınlık заявили, что компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией.
Также в Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией.