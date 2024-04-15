Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.

Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Ситуация сохраняется очень серьёзная. Не побоюсь сказать, напряжённая», — сказал собеседник агентства.

По словам Ерхова, Соединённые Штаты и Европейский союз делают всё, чтобы разрушить здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в Aydınlık заявили, что компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией.

Также в Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией.