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Aydınlık: компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией

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Турецкие промышленники оказались в затруднительном положении в связи с проблемой платёжных переводов из России в Турцию, пишет газета Aydınlık.
Aydınlık: компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией
  • Gettyimages.ru

«Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблема состоит в том, что промышленники не могут получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, что создаёт некоторый «дискомфорт» среди экспортёров.

Издание напомнило, что эта проблема не находит решения уже на протяжении месяца.

Турецкие банки с 1 января начали отказывать экспортёрам в приёме денежных переводов из России. По данным агентства, проблема отчасти связана с давлением, оказываемым Соединёнными Штатами на Турцию в связи с санкциями.

Ранее в турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при выполнении ряда условий, среди которых — наличие у них ВНЖ и права на работу.

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