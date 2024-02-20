В турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при ряде условий

Турецкие госбанки открывают счета российским гражданам при условии, что у них есть ВНЖ и права на работу, заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, никаких вводных о запрете открывать счета россиянам госбанки страны не получали.

В турецком частном банке Denizbank пояснили, что требуют подтверждение ВНЖ в Турции в связи со внутренними процедурами, а не с американскими санкциями.

Ранее источник РИА Новости в турецком банковском секторе сообщил, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.