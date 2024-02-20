RT в Telegram
Подпишись

В турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при ряде условий

Короткая ссылка
Турецкие госбанки открывают счета российским гражданам при условии, что у них есть ВНЖ и права на работу, заявил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре.
В турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при ряде условий
  • globallookpress.com
  • © Tunahan Turhan/Keystone Press Agency

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, право на работу или студенческая виза», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, никаких вводных о запрете открывать счета россиянам госбанки страны не получали.

В турецком частном банке Denizbank пояснили, что требуют подтверждение ВНЖ в Турции в связи со внутренними процедурами, а не с американскими санкциями.

Ранее источник РИА Новости в турецком банковском секторе сообщил, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить